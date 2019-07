Passa un dia inoblidable en un hotel de 5 estrelles gran luxe a S'Agaró

El Sea Club de l'Alàbriga Hotel & Home Suites ha creat el paquet «Pack Plata» perquè puguis gaudir d'un dia de relaxació davant del Mediterrani en un entorn inigualable i únic de la Costa Brava.

El club compta amb els «clouds» que són els espais polifacètics que es transformen fàcilment de llit balinès per poder prendre el sol a una taula amb confortables seients per fer un bon àpat d'estiu.

El «cloud» on es fan els àpats que es converteix en llit.

El pack inclou:

1) Ús del cloud de 10.00 fins a les 19.00h

2) Accés a la piscina i al jacuzzi

3) Vestuari amb dutxa

4) Menú plata: entrants, plat principal a escollir, postres, begudes específiques

5) Còctel a escollir

6) Aigua Sant Aniol (1L)

7) Una tovallola per persona i crema solar

8) Wifi d'alta velocitat i presa de corrent

9) Servei d'aparcament de cotxe

El cost del pack és de 110€ per persona, mínim dues persones. Ofereixen una oferta per grup de 4 adults a 400€. Pels nens (fins a 14 anys) el menjar va a part, sent el de la carta.

El Sea Club compleix la funció de relaxat i exclusiu club de platja durant el dia, on podeu prendre el sol, nadar a la piscina panoràmica, beure còctels o provar els seus plats lleugers mentre gaudiu de les vistes a la platja de S'Agaró. A la nit, es converteix en el cor de la vida social de la Costa Brava amb música en viu i un ambient idíl·lic ambientat per les espelmes. A més compta amb un restaurant amb un menú a base de peixos i carns a la brasa, arrossos originals i opcions per picar.

El Sea Club durant la nit es converteix en el punt de reunió de la Costa Brava.

Alàbriga Hotel & Home Suites, al cor de la Costa Brava a S'Agaró, ofereix un allotjament exclusiu en apartaments de luxe d'entre 85 i 600m2 que combinen la intimitat i la tranquil·litat de la llar amb els serveis d'un hotel de 5 estrelles gran luxe. Compta amb el reputat cuiner balear Abraham Artigas com a xef al capdavant de l'equip de cuina.. El restaurant Terra ofereix una visió particular de la cuina mediterrània contemporània en la qual combina els millors productes locals amb les tècniques més actuals a més de comptar amb una bodega de més de 400 referències amb una cuidada selecció internacional. L'Alàbriga es caracteritza pels serveis exclusius que ofereix als clients tant per l'espai Wellness amb massatge o spa, com per la zona fitness o sortides amb vaixell i servei de xòfer. Productes cosmètics de Lorenzo Villoresi Firenze i Marvis, vaixella Rosenthal o la important col·lecció de quadres de Mercedes Lasarte el fa encara més un lloc únic i exclusiu.