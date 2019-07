Terrasses ideals de Girona per fer una copa aquest estiu

És impossible no associar l'estiu amb les terrasses, és la millor època de l'any per gaudir-ne amb els amics o la parella. Vespres i nits a la fresca, una copa o un aperitiu, música i bona companyia són la combinació perfecta per passar una vetllada ideal, oblidant-te de les preocupacions del dia a dia i sense haver de mirar el rellotge per si es fa tard.

I la gran pregunta és: on pots trobar les millors terrasses i jardins de Girona? No cal anar gaire lluny perquè l'oferta a la demarcació durant l'estiu és cada cop més àmplia, amb una gran varietat d'estils per a tots els gustos. Tens ganes de descobrir-les però no saps per on començar a buscar? No et preocupis perquè et proposem un recorregut per algunes de les terrasses amb més encant d'aquest estiu que, de ben segur, superaran les teves expectatives.



L'única sidreria catalana a l'Empordà

Situada al bell mig de l'Empordà, als afores de Palau-sator, et presentem l'única sidreria catalana: Mooma. Allà podràs gaudir d'un bon àpat entre pomeres o fer una sidra o un còctel al seu jardí. La sidra Mooma és jove, afruitada, de baixa graduació alcohòlica, filtrada i lleugerament gasificada. A més, també elaboren sucs de poma monovarietals 100% naturals.

Un dels grans reclams que ofereix Mooma és l'essència empordanesa que se'n desprèn, en un ambient rústic rodejat de natura per poder passar una gran vetllada a la fresca mentre assaboreixes els seus productes estrella.

Ofereixen visites guiades per les seves instal·lacions. Del 15 de juny al 15 de setembre tenen obert cada dia. Feu un cop d'ull al seu Instagram i veureu perquè us el recomanem, no deixis escapar aquesta visita obligada!



Espai màgic amb vistes al Montgrí

Enmig d'un dels paratges més bonics, l'Empordà, es troba el Mas Sorrer. Envoltat de camps de pomes i gira-sols, neix aquest espai màgic on sembla que tot és possible. L'ombra del Montgrí, la frescor del Ter i la brisa del mar fan d'aquest Mas un dels locals de referència de la zona. Actualment el Mas disposa de dos restaurants, barra, cocteleria, escenari amb grans concerts i sessions de DJ.

El nou equip del Mas Sorrer ha sigut capaç de reformar-lo sense perdre l'essència que ja tenia. Restaurant de cuina mediterrània amb producte de primera qualitat, música en viu, Dj's, zona de còctels i des del 20 de juliol ja està en marxa la primera edició del Sunflower Festival, on cada cap de setmana d'aquest estiu podràs gaudir d'un artista reconegut del panorama musical al nou escenari. A més, torna el cinema a la fresca els dimecres i diumenges.



Còctels i "shishes" en un ambient confortable

El millor ambient a la millor terrassa. Canela és una discopub situada al centre de Platja d'Aro. A Canela podràs gaudir de la millor festa al local interior amb la música comercial més actual. I si tens ganes de prendre l'aire i buscar un entorn més relaxat, a la gran terrassa exterior podràs gaudir de les millors copes, còctels i "shishes" en un ambient confortable i entre amics. És un espai perfecte per seguir amb la festa, sigui estiu o hivern ja que disposa de climatització tot l'any. A la terrassa "chill out" disposen d'una extensa carta de còctels amb begudes d'alta qualitat.

Sent el ritme de la nit amb les cançons més actuals i amb el seu equip de so de gran potència que no et deixarà indiferent. La programació musical canvia cada setmana perquè puguis viure les nits més boges i divertides de Platja d'Aro. Segueix el ritme, des dels èxits de l'estiu fins als grups més mítics de la història de la música.



Elegància al centre de Girona

Si busques ambient nocturn a Girona a l'estiu, hi ha més oferta del que et penses! Oblida't d'agafar el cotxe i desplaçar-te cap a zones massificades per buscar una terrassa on passar una vetllada a la fresca. El teu local ideal el trobaràs al centre de Girona.

Casino Girona forma part de la història de la ciutat. No trobaràs cap altre lloc a Girona tan elegant com aqiest on prendre un còctel. A la nit t'ofereixen l'opció de recuperar la música dels millors anys de la teva vida. A la terrassa t'obren les portes del millor ambient exterior, el jardí. Gaudeix dels còctels, la música i la millor companyia a l'aire lliure, durant tot l'any. També ofereixen sopars personalitzats per grups i empreses que busquen un lloc elegant, acollidor i amb terrassa. A més, posen a la teva disposició l'equip d'imatge i so i un servei fotogràfic. Al Casino Girona paren taula als vespres més especials.