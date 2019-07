Activitats i propostes per gaudir de la Festa Major de Blanes

El pregó de la Festa Major de Blanes a càrrec de l'investigador en medicina i escriptor Salvador Macip, va donar ahir al vespre el tret de sortida a una de les festes més esperades de l'estiu. I és que el seu conegut Concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, del qual enguany es celebra el 49è aniversari, no deixa indiferent a ningú.

Del 22 al 28 de juliol, la localitat selvatana oferirà activitats per a tots els públics, i complaurà a veïns i visitants amb un gran ventall de propostes que es poden trobar al programa de la festa.

Visitar Blanes durant la Festa Major pot ser un bon moment per gaudir al màxim del potencial del municipi i també per descobrir nous espais o activitats com els que et proposem a continuació:



Kalúa Lounge Bar

Si vols gaudir d'una bona cuina mediterrània gourmet o relaxar-te amb un còctel, la millor opció és el Kalúa Lounge Bar, el bar-restaurant amb una espectacular decoració polinèsia que et transportarà als encants del Pacífic.

T'ofereixen dinars, sopars, snacks, copes, cocktails... Estan oberts de 8:00h a 3:30h! I durant els dies de focs, trobareu la cuina oberta fins la 1:00h!

Viu l'experiència Kalúa, properament amb Escape Room! T'hi atreviràs?



Panoràmic Blanes

Si vols descobrir tots els racons de Blanes, els trens turístics de Panoràmic Blanes són la millor opció. Aquests t'ofereixen dues rutes diferents per poder gaudir del municipi:

L'Open tour beaches and gardens, una ruta cultural, paisatgística, plena de naturalesa que permet visitar els racons més bonics i emblemàtics de l'inici de la Costa Brava, així com acostar-vos als Jardins Marimurtra, Pinya de Rosa i Santa Clotilde.

I el Blanes Tour: un passeig en tren turístic bordejant la línia marítima de Blanes, primer poble de la Costa Brava. En aquest tour es pot veure Sa Palomera, el Port Pesquer, el centre amb les millors botigues i restaurants, i la zona més turística amb càmpings, hotels i locals nocturns.