Així pots evitar que et piquin els mosquits

No hi ha pitjor enemic per agafar el son que el mosquit. Segur que algun cop que necessitaves adormir-te aviat perquè havies de matinar, vas patir el seu temut brunzit. És el moment en què comença una lluita desigual pel que fa a força, però que s'equilibra en gran manera en desenvolupar-se entre les ombres de l'habitació, grans aliades d'aquests animals que fa segles que amarguen nits al personal. La pregunta és obligada, com em puc desfer eficaçment dels mosquits a l'estiu?

Hi ha infinitat de mètodes per a aquells que no volen passar-se la nit fent equilibris sobre una cadira amb una sabata a la mà. N'hi ha de més i menys eficaços. Aquí te n'expliquem alguns que, esperem, t'ajudin a dormir millor

La mosquitera

El remei més car, encara que potser també el més efectiu. La instal·lació de mosquiteres a les finestres, de vegades ruixades amb algun insecticida com a complement, pot acabar amb l'entrada de mosquits sense necessitat de convertir l'habitació en un búnquer sense ventilar.

Plantes aromàtiques

Algunes plantes aromàtiques, com l'espígol, el romaní, l'eucaliptus, la citronela o l'alfàbrega són un gran remei per espantar els mosquits, sobretot si és en un focus localitzat com una habitació. Les espelmes aromàtiques amb olor a aquest tipus de plantes també són eficaços, així com l'encens.

Evitar fluorescents i llums

A la nit, és important evitar els llums i els fluorescents, ja que els mosquits es veuen inevitablement atrets per ells i serà complicat evitar que s'hi acostin. De fet, hi ha trampes que atrauen aquests animals amb llum per després electrocutarlos.

Vinagre

Malgrat l'olor desagradable del vinagre, és un mètode a tenir en compte per espantar els mosquits. Només cal posar-lo en un got a l'habitació. La seva forta olor espantarà als mosquits i portarà la pau de tornada. Ideal per a les persones que no tinguin un olfacte especialment desenvolupat ...

Endolls de repel·lent

Aquests endolls són un mètode 'old school'. Es tracta d'un líquid repel·lent que s'escalfa i es vaporitza en estar connectat al corrent, estenent-se per l'habitació i allunyant als mosquits.



Finalment, i si tota la resta ha fallat, et recomanem que et posis uns taps a les orelles i que hi hagi sort. Per què ... què és pitjor, despertar-se amb una picada o passar-se la nit en blanc escoltant brunzits al costat de l'orella?