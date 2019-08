Cerveses amb essència gironina que has de tastar

Divendres 2 d'agost es celebra el Dia Internacional de la cervesa, diada originada fa 12 anys als Estats Units, tot i que actualment ja es festeja a més de 50 països.

La cervesa és una de les begudes més antigues i conegudes arreu del món. Avui en dia, la creixent aparició de productors i distribuïdors locals, així com l'aposta per la cervesa artesana ha fet que aquesta beguda tant versàtil estigui més de moda que mai.

A casa nostra, podem trobar una oferta molt àmplia que ens permet descobrir des d'espais singulars on degustar cerveses artesanes gironines fins a distribuïdors o importadors que ens poden recomanar les millors referències de la terra i de la resta del món.

Doskiwis Brewing: L'única fàbrica de cervesa amb zona de tast a l'Empordà

Situada al cor del Baix Empordà, Doskiwis Brewing és l'única fàbrica de cervesa artesana amb zona de tast de la zona. Creada per una empordanesa i un neozelandès, al seu jardí i terrassa s'hi respira un ambient rústic, familiar, i molt internacional alhora. La selecció de food trucks, concerts i altres esdeveniments, fan d'aquest espai un lloc únic i irrepetible. Cerveses per emportar disponibles si no pots quedar-te a degustar-les!

La Brava Beer

Allà on les onades trenquen amb força contra les roques. Allà on les gavines sobrevolen castells de sorra fina i els turons de pins amaguen paisatges de cales úniques. Allà, enmig del refugi dels teus somnis d'estiu, és on neix La Brava, la primera cervesa inspirada en la Costa Brava.

Elaborada amb una selecció d'ingredients 100% naturals, i amb una fermentació tres vegades més llarga que la cervesa de les grans marques, La Brava és una cervesa amable, fresca i de gran personalitat, per poder apreciar en qualsevol moment.

Situats a Vulpellac, al centre del Baix Empordà, Cervesa La Brava vol transmetre al món, els valors de la marca, del producte i també del territori, de la seva gent i de la seva cultura.

Moska de Girona

Les cerveses Moska de Girona porten 11 anys entre nosaltres. Els seus creadors han intentat mantenir la seva filosofia inicial, sempre conservant la gamma bàsica per la qual es reconeix la seva marca, tot i que també aportant noves receptes per completar la seva família de productes, ja sigui amb l'ampolla o amb elaboracions especials que surten únicament en barrils per a locals especialitzats.

La seva passió és fer cervesa artesanal amb ingredients naturals sense cap mena d'additiu ni conservant, perquè conservin totes les seves qualitats gustatives i nutritives.

La Black Flag COOP

A La Black Flag distribuïm les millors cerveseries locals e internacionals. Som importadors i també exportem a varis països. Oferim servei tant a professionals com a particulars. Fem entregues setmanals a tota la península. Tenim un local molt a prop de La Mirona on es poden comprar i beure cerveses a escollir entre més de 300 referències. De tant en tant produïm cerveses pròpies i fem esdeveniments al nostre local.

Cervesa Kerunta

Cervesa Kerunta (2014), és fruit de la il·usió de dos emprenedors gironins amants de la cervesa artesana. Ara també es pot trobar al KERUNTA Brewpub, al centre de Girona. El local ofereix 12 tiradors de cervesa artesana, i dues neveres amb gran varietat de llaunes i ampolles; tot acompanyat de bon menjar. En breu, amb la instal—lació de la fàbrica, la cervesa KERUNTA es farà al mateix local, convertint-lo en punt de referència de la cervesa artesana a les comarques gironines.