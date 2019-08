Saps de quin any són aquestes cançons de l'estiu?

Tot apunta que la cançó de l'estiu de 2019 serà 'Con altura', de Rosalía. L'artista barcelonina és una de les sensacions mundials de l'escena musical i amb aquest tema, en col·laboració amb el cantant colombià J. Balvin, ha arribat a les cotes més altes de popularitat. Sona a discoteques, bars, xiringuitos, aeroports..., i a Youtube compta amb més de 600 milions de reproduccions.

Però abans que l'autora de 'Malamente' irrompés com un cicló en la música espanyola, hi ha hagut moltes cançons de l'estiu. Georgie Dann, Enrique Iglesias o Los del Río són alguns dels artistes que ens han fet ballar i escoltar els seus temes fins a la sacietat i han quedat per al record dels nostres estius passats.

Perquè exercitis teva memòria (i oïda), et proposem aquest test amb el qual tan sols has d'endevinar en quin any es van publicar les següents 10 cançons de l'estiu.