Els Jardins del Mossèn, un espai únic en un antic palau a la Costa Brava

L'oci nocturn de la Costa Brava ha sumat un nou espai aquest estiu. Es tracte del Jardins del Mossèn situat a l'històric Palau Macelli de Castelló d'Empúries en el que es podria considerar el pati de la monumental Basílica. L'espai està plantejat com un Chill out & Lounge a l'aire lliure on la gent pot gaudir des d'un servei de restaurant, a música en viu, prendre una copa o fins i tot llogar-lo per alguna celebració o festa privada. Aquest complex lúdic està promogut per diversos socis, entre ells Quim Oliu amb una àmplia trajectòria en el món de la restauració. Els Jardins del Mossèn obre cada dia, de juny a setembre, des de les 7 de la tarda fins a les 2.30 h de la matinada i és ideal per a prendre un copa amb tranquil·litat a l'aire lliure.

Oliu destaca que precisament això és el que li aporta aquest atractiu que és un «espai únic a la Costa Brava» i desconegut per a la majoria del públic. Per això, qui l'ha visitat per primer cop s'endú una grata sorpresa a l'accedir a aquest espai monumental que, a més, disposa d'unes excel.lents vistes sobre el Paní. La seva ubicació al costat mateix del conjunt monumental de la Basílica el fa encara més atractiu. Es podria dir que els Jardins del Mossèn són el pati de la Basílica. A més de l'àmplia carta de còctels i de refrescs, també compten amb un restaurant amb aperitius, tapes i plats d'estiu com per exemple patates braves, taules d'embotits, amanides, carpaccio, esqueixada de bacallà, risotto o costellam.

Oliu destaca que els Jardins del Mossèn són ideals tant per fer un sopar o prendre un aperitiu o també pels noctàmbuls que volen fer una copa. Segons un dels seus promotors la clientela és de totes les franjes d'edat i a banda del client nacional també té una gran acceptació entre els visitants, francesos, belgues i alemanys. L'espai es pot llogar també per a celebracions privades, esdeveniments o casaments amb servei de càtering i begudes. El que és segur que és que aquest indret gastronòmic no deixa indiferent a ningú.

La temporada dels Jardins del Mossèn acabarà a mitjans del proper mes d'octubre però, de cara a l'any vinent, quan s'hagi fet l'hotel que hi ha projectat, s'obre la possibilitat de tenir un espai de forma permanent.

Els jardins del Palau Macelli també preparen com a complement a l'oferta gastronòmica una sèrie d'actuacions musicals en directe d'estils variats. Durant cada divendres d'agost a partir de les 11 de la nit Guillem Carmona durà a terme versions amb guitarra i veu de hits dels '80 i dels '90 i repertori de rumba.

I un element més que fa més atractiu als Jardins del Mossèn és la història que hi ha al darrera d'aquest edifici. Al segle XVII, el Palau Macelli era una casa noble de la família italiana Macelli, coneguts com Els Mecelis. Al cap d'un temps, la propietat va passar a les mans dels Fontcoberta, membres de la noblesa barcelonina però durant la Guerra Civil, va ser confiscada pels soldats republicans. Al cap dels anys, es va reobrir convertit en un restaurant i hotel; els actuals propietaris són Miró i Núria, de la família Ayats.