Girona es converteix en destí favorit dels equips per fer les pretemporades

Les comarques de Girona es converteixen cada estiu en centre d'operacions de nombrosos clubs esportius, especialment de futbol, que escullen aquesta zona fronterera amb França, de clima suau i pròxim al mar i a Barcelona per preparar de la millor manera les exigències de la temporada imminent. Lloret de Mar és eix d'aquesta tendència gràcies a la seva aposta per aquest tipus de turisme basat en la pràctica esportiva d'elit i també d'aficionats. L'Hotel Guitart Central Park Aqua Resort és l'hotel que escullen nombrosos d'aquests equips i les seves instal·lacions acullen aquests dies l'equip de futbol nord-americà de la universitat Ohio Northern, que s'exercita al Campo Municipal.

Anteriorment, el torn va ser per al bàsquet de la mà de l'estrella russa Víktor Khryapa, ara entrenador del juvenil del Dinamo de Moscou. Khryapa, exjugador de la NBA i guanyador de dues Eurolligues, ha passat quinze dies a Lloret de Mar, on s'ha convertit en llogater de diferents instal·lacions esportives d'aquesta localitat.

El director general del grup Guitart Hotels, Roberto Torregrosa, destaca que aquests grups internacionals inclouen sempre una presència nombrosa de familiars dels esportistes. La proximitat a Barcelona és també un al·licient per a aquests equips, que programen partits amistosos amb clubs locals i entrenaments a les instal·lacions de Lloret de Mar. Torregrosa subratlla que l'aposta pel turisme esportiu compta també amb l'impuls de l'Ajuntament i del Patronat de Turisme, i que s'han treballat factors extra com disposar "d'una alimentació concreta i horaris adaptats a les necessitats d'aquests clients".

Un altre dels espais predilectes dels equips que escullen Girona per realitzar les seves pretemporades és el Torremirona Relais Hotel Golf & Spa de Navata, a l'Alt Empordà. L'Espanyol ha passat per allà per preparar la seva participació a Europa i, després, l'ha seguit el Barcelona B amb un programa del 5 al 14 d'agost que inclou diversos amistosos. El filial barcelonista duu a terme aquí les seves pretemporades des del 2011 i només va fallar el 2016, quan el va rellevar el Juvenil A blaugrana.

El Torremirona Relais Hotel Golf & Spa de Navata ha estat igualment elecció del Tolosa francès després de dues experiències prèvies. El gerent d'aquest establiment, Yassine Bouallala, considera que el pas de tots aquests equips per aquestes instal·lacions els aporta "prestigi". "Els clubs saben que aquí compten amb un espai aïllat, amb privacitat, tranquil·litat i un entorn immillorable. A més, disposem de gairebé tot el material que necessiten per entrenar", afegeix Bouallala. A l'hivern, aquest hotel acull també estades com les que fa uns mesos van protagonitzar l'Amiens Sporting Club francès, el De Graafschap holandès, el Chongqing Dangdai Lifan xinès que dirigeix Jordi Cruyff, l'Oetwil suís o la selecció veneçolana. El Pirineu de Girona és un altre dels espais que atreu turisme esportiu tant en el vessant més obvi de l'esquí com en el del ciclisme, ja que els professionals necessiten entrenaments en altura.

Guitart Hotels, que compta amb un segment exclusiu i amb el campió espanyol Melcior Mauri com a ambaixador, disposa allà d'un establiment pel qual han passat nombrosos ciclistes procedents de França, però també d'Itàlia, Bèlgica o Holanda.