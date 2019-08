Així és la mosca «xucla-sang», la plaga d'aquest estiu

Les altes temperatures d'aquest estiu són la millor situació perquè proliferin plagues de mosquits, vespes, escarbats, mosques i fins i tot rosegadors, segons adverteix l'Anecpla (Associació Nacional d'Empreses de Sanitat).

A partir dels 28 graus, la reproducció del mosquit es multiplica i amb cada grau augmenta en un 50% el seu cicle vital.

De fet, les plagues de mosca negra o simuliidae (a les quals popularment se'n diu 'xucla-sang') i del ja conegut mosquit tigre, han causat virulents atacs entre els agricultors durant la recol·lecció.

Quin tipus d'insecte és la mosca «xucla-sang»?

La mosca negra no és una espècie 'invasora' com el mosquit tigre. Es tracta d'un insecte molt petit de color fosc i cos allargat, la femella del qual és la que pica i provoca ferides més doloroses que les del mosquit comú perquè intenten prendre la màxima quantitat de sang possible i, encara que no transmeten malalties infeccioses a l'home, poden provocar reaccions al·lèrgiques importants.

La mosca negra és diürna, i és més activa a primera i última hora del dia. A més, com que no té un fibló mitjançant el qual travessar la pell com els mosquits, les mosques negres realment no piquen, sinó que mosseguen.

On es troba aquesta mosca?

Aquest insecte està present en tota la geografia espanyola, però és la zona del riu Ebre és una de les més afectades. "S'han batut rècords històrics en el nombre de casos registrats al país, a causa del seu creixement i proliferació no prou controlada", explica a EFE la directora general d'Anecpla, Milagros Fernández de Lezeta.