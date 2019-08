Com netejar el matalàs amb bicarbonat després de l'estiu

Els nostres matalassos són la llar perfecta per àcars, bacteris i fongs. Aquests poden generar al·lèrgies i afectar les persones que ja les pateixen, per això és important donar-los una bona neteja després de l'estiu. Les nits caloroses fan que suem i per tant s'incrementa el perill que proliferin bacteris i fongs. Durant la nit, aquests 'hostes' solen alimentar-se de les escates que es desprenen de la pell de les persones.

Per dur a terme la neteja el bicarbonat és el producte perfecte. El seu poder antibacterià i higiènic ho han convertit en un dels productes casolans més populars en tots els trucs de neteja. És eficaç també contra les olors i les taques d'orina, i no és nociu per a la salut ni el medi ambient.

Abans d'aplicar el bicarbonat pots netejar les taques que tinguis en el matalàs amb un drap humit i sabó, i fins i tot amb una mica d'amoníac diluït. Després ho deixem assecar, és important que passi una bona estona perquè no quedi res d'humitat. Finalment, empolvorem el matalàs amb bicarbonat i ho deixem un parell d'hores. Per acabar, aspirem el matalàs i eliminem tot el bicarbonat. És un procés llarg, però molt eficaç i recomanable.

És interessant a més utilitzar una funda protectora antiàcars pels coixins i matalassos, i aspirar-los, almenys, un cop al mes, durant 10 minuts. La Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP) també aconsella exposar-los al sol durant 30 minuts, dos o tres cops l'any. A més, és aconsellable rentar els llençols un cop per setmana amb aigua calenta (a 60º aproximadament).