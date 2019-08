Cinc snacks saludables que t'ajudaran a perdre pes

Escull els ingredients més saludables per als teus snacks

Els snacks són els principals aliats per saciar la fam entre hores. Si no vols deixar de banda la teva dieta i mantenir el teu pes, apunta't el següent llistat de snacks saludables.

No tens per què recórrer a aliments processats quan t'entra la gana a mig matí o a la tarda. Simplement, has de triar els ingredients adequats i preparar refrigeris d'allò més saludables.

Nous i figues

Un mix de nous i figues són perfectes per dinar o el berenar. Les figues redueixen l'ansietat per menjar, gràcies al magnesi que aporta. A més, en acompanyar-los amb un grapadet de nous, et saciaran fins al següent àpat.

Quefir amb nabius i civada

El quefir és una beguda fermentada molt similar al iogurt. Combina-ho amb nabius, rics en antioxidants, i flocs de civada, que aporten gran quantitat de fibra, i tindràs un snack perfecte per menjar entre hores.

Palets de pastanaga amb crema de formatge light

Els palets de pastanaga són un snack clàssic per als que segueixen dieta i volen evitar un pica-pica poc sa. Acompanya'ls amb un formatge cremós light i veuràs com sacies la gana de la manera més saludable.

Sandvitx de pa integral, tomàquet i ou dur

Si no vols arribar a casa amb una fam terrible i caure en temptacions poc saludables, prova de preparar-te aquest desitjable sandvitx.

Torrada d'hummus

L'hummus és una pasta de cigrons d'origen àrab amb una elevada quantitat de proteïnes i minerals i baix en greixos. És senzill de fer a casa o bé es pot comprar ja fet. Unta'l en una llesca de pa torrat integral per obtenir un snack ric, sa i saciant.