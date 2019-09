Deu coses que no sabies que es podien ficar a la rentadora

La rentadora pot convertir-se en la teva gran aliada, i no només a l'hora de rentar la roba. Aquest electrodomèstic pot estalviar temps i esforç ajudant-te a netejar objectes de la casa que possiblement no havies pensat que podien ficar-se a la rentadora. Aquests són només alguns d'ells.



La fregadora

Igual que qualsevol altre estri de neteja, la fregadora hauria de netejar-se gairebé diàriament, però si ets com la majoria dels mortals segurament no compleixis aquesta regla. Per posar-hi remei i desinfectar el pal de fregar d'una passada pot sprovar a ficar la mopa a la rentadora en una bossa de malla.



Catifes de la dutxa

Les estoretes antilliscants que es col·loquen al terra de la banyera o dutxa per no caure també es poden ficar a la rentadora. En ser barates, el normal és comprar una nova de tant en tant. Però si notes que són un bressol de gèrmens, pots rentar-la amb un programa fred i centrifugat curt.



Les bosses reutilitzables del supermercat

En fer la compra és normal que les bosses que utilitzem es taquin amb algun aliment. Si aquestes bosses són reutilitzables de tela, pots deixar-les com noves ficant-les en la rentadora amb una càrrega d'aigua tèbia.

Algunes restes de menjar i pols es poden acumular en els peluixos dels més petits. Per netejar-los com cal pots ficar tots els peluixos que puguis a la rentadora i posar un programa per a peces delicades amb només una mica de detergent. Atenció ! Si té piles, recordeu-vos de treure-les primer.

Cortines de dutxa de plàstic

Alguns objectes de plàstic també tenen cabuda a la rentadora. Si la teva cortina de bany ja no dóna per a més, prova a rentar-la amb aigua freda, ja que les altes temperatures poden danyar-les, sobretot si tenen dibuixos. Utilitza un cicle curt i, molt important, no centrifuguis perquè aquest procés podria trencar les teves cortines.

És possible que encara tinguis algunes peces de Lego a casa o que alguna vegada hagis vist a un nen ficar-s'en una a la boca. Però és inevitable que amb el temps la brutícia es quedi incrustada en elles, pel que pot ser un perill. Per solucionar-ho, fica-en una bossa de reixeta? I a la rentadora!

Catifes trencaclosques



Tens nens a casa? Si la resposta és afirmativa, és possible que tinguis a casa alguna d'aquestes catifes trencaclosques tan segures i pràctiques. Per rentar-les només hauràs de desmuntar-la i posar-la al rentaplats o a la rentadora amb un programa d'aigua freda.

Coixins



Els coixins solen adquirir un to groguenc per culpa de la suor i la saliva. Per eliminar aquestes antiestètiques taques pots ficar-los a la rentadora, siguin de plomes o sintètics. Deixa que s'assequin bé a l'aire per evitar l'aparició de floridura.

Els llits de les teves mascotes



Si no són molt grans, pots provar de rentar els llits de les teves mascotes a la rentadora de la mateixa manera que els coixins. Això sí, fes-ho només en cas que el llit tingui un cartó a la part interior, ja que moltes d'elles solen tenir-lo per mantenir rígid el fons.

Catifes de cotxe



Per molt que vulguis passar per alt la brutícia que s'acumula a les estoretes del cotxe, tard o d'hora hauràs de netejar-les. Per a això, només hauràs de passar l'aspiradora primer i ficar-les després a la rentadora amb un programa curt.