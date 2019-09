Crisi de parella: Quan les vacances es converteixen en un infern

Les vacances poden desencadenar la fi d'una relació sentimental. De fet, el nombre de divorcis i separacions creix a l'últim trimestre de l'any, després de les vacances d'estiu, segons les dades d'EP Data i el Consell General del Poder Judicial Així, en la darrera dècada, ha estat el període de l'any amb més ruptures oficials de parella, amb el 60% dels casos.

Quins factors influeixen en aquestes ruptures? Els experts de la Universitat Oberta de Catalunya n'apunten uns quants.

1. Convivència intensificada en relacions deteriorades.

«El factor clau perquè hi hagi més separacions a l'estiu és que augmenta el temps compartit per a parelles que ja tenen un nivell de conflicte o de desconnexió elevat. Aleshores es produeix la barreja perfecta perquè el conflicte exploti i la desconnexió i les diferències es facin més evidents i més fortes», segons Adrián Montesano del Campo, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

També apunta aquests problemes previs de la relació Francesc Núñez, professor dArts i Humanitats de la mateixa universitat: «Durant les vacances les parelles estan molt més temps juntes (i físicament més properes) que la resta de l'any i solen viure situacions diferents de les de la quotidianitat. Hi ha casos en què la convivència és més un imperatiu vital que el desig de viure amb la persona que s'estima, ja que no es té res a dir-se exceptuant les discussions. Aleshores, la intensitat de les vacances pot ser un suplici i pot tenir un efecte molt negatiu.»

2. «Bombolles de parella» que no es cuiden

Segons Adrián Montesano del Campo, durant la resta de l'any «les ocupacions diàries fan més fàcil escapolir-se d'una de les tasques fonamentals de la parella, que és tenir cura de la relació, vetllar per la bombolla de parella». Aquesta bombolla de parella és l'espai de benestar i de trobada del qual gaudeixen les dues persones. «Si no disposes d'aquesta bombolla de parella, quan arriba l'estiu tot es complica», afirma el professor.

L'estrès dels membres de la parella a l'estiu té més a veure amb la seva relació que amb factors externs com la calor, els viatges o la presència contínua dels fills: «Si la qualitat de la relació és dolenta, qualsevol cosa mínimament estressant pot catalitzar el conflicte i empitjorar la situació. Però cal tenir en compte que en relacions saludables els escenaris d'estiu acostumen a aportar plaer, diversió i benestar», afirma Montesano del Campo.

Les relacions que es trenquen després de l'estiu sovint arrosseguen anys de desgast. De fet, de mitjana les parelles divorciades el 2017 havien estat casades durant 16 anys, i la mitjana d'edat era de 45 anys en les dones i de 47 en els homes, segons dades de l'INE.

3. Descobrir la cara fosca

Tanmateix, tal com apunta el professor Núñez, només calen tres mesos de matrimoni per demanar el divorci. «En el cas de les parelles que fa poc temps que estan casades —o juntes— l'estiu podria tenir un efecte de dispersió o dissolució dels vincles amorosos. Et pot permetre veure les cares "no desitjables" de la parella», explica.

4. Enamorament d'estiu

A vegades, les parelles també es trenquen per la irrupció d'una tercera persona. «A les vacances pots descobrir mons —i amors— que no passen per la vida domèstica, que potser es considera tediosa, o per una relació conjugal que es pot veure com a avorrida», afirma Francesc Núñez. «L'enamorament et dona les forces necessàries per a trencar amb el passat i els vincles que et lliguen i pensar que una nova vida és possible», segons el professor.

5. Expectatives de les vacances i perspectiva de futur

Les vacances estan carregades de simbolisme social: «S'espera que siguin moments d'excepcionalitat, d'experiència intensa, que ens commoguin i gairebé ens redimeixin dels mesos de treball i la dura quotidianitat», explica Francesc Núñez. En aquest context, moltes persones tenen unes expectatives elevades. «Si no es compleixen, la decepció s'afegeix a altres fonts de malestar que s'acumulen prèviament i que creixen durant les vacances. La combinació és explosiva i pot comportar trencaments de parella», afirma Núñez.

D'altra banda, l'estiu genera noves activitats i situacions vitals que canvien la rutina diària i proporcionen més temps per reflexionar. «Les vacances ens permeten pensar o mirar el que ens envolta, o un mateix, amb uns altres ulls. Ens ofereixen una nova perspectiva i ens permeten replantejar-nos el que ens està bé o no a la nostra vida», segons el professor Núñez. Com a resultat, hi ha persones que decideixen canviar de vida i posar fi a una relació.

A vegades, com apunta el professor Montesano del Campo, «durant les vacances arriba un conflicte gran que és la gota que fa vessar el got o bé es el moment en què es pren consciència de la situació i s'arriba a la conclusió que no hi ha cap altra opció».

Les expectatives frustrades de les vacances i la intensitat del moment també poden pesar sobre aquesta decisió: «Hi ha una pressió social que ens anima a fer bons propòsits, plans de vida on hi hagi lloc per a la felicitat i el benestar. Això, sumat a la confluència d'idees i emocions durant les vacances, ens pot fer relativitzar i qüestionar els nostres vincles de parella i fins i tot fer-nos sentir "nostàlgia" per una vida que mai no hem tingut», opina Francesc Núñez.

Es pot salvar la relació després d'un estiu de crisi?

«Una parella que tingui un nivell alt de conflicte o de desconnexió sentimental o sexual pot decidir separar-se —una opció molt legítima— o bé decidir que després de l'estiu buscarà ajuda professional», considera Adrián Montesano del Campo.

Si opten per aquesta darrera opció, fins que no s'iniciï la teràpia el professor Montesano del Campo recomana mantenir les formes i reflexionar sobre què ha de fer cada un per a millorar la relació o, com a mínim, tenir clar quines coses volen i quines no de la relació i de l'altra persona.

És important no retardar gaire la decisió d'acudir a un professional: «Els estudis indiquen que si tens problemes relacionals i trigues gaire a buscar ajuda, pot ser que ja sigui massa tard».

També s'han de deixar de banda els prejudicis: «Buscar ajuda professional no vol dir que tu no siguis capaç de sortir-te'n, perquè ho acabaràs fent tu mateix, però rebràs orientació i guia», explica el professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.

«L'ajuda d'un professional sempre és bastant fructífera perquè s'ha d'aconseguir que conflueixin les visions de dues persones i ajuda a posar ordre. La teràpia de parella permet començar a construir o reconstruir la bombolla que hi ha d'haver entre tots dos», conclou Adrián Montesano del Campo.