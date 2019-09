Així es prepara el sandvitx d'ou que triomfa a les xarxes

Podria semblar un plat senzill de preparar però en moltes ocasions, les coses més fàcils són les més complicades de fer bé. Quan entren pocs ingredients en escena, el detall s'ha de cuidar fins a les últimes conseqüències i no sempre és fàcil arribar a la perfecció ja que hi ha pocs racons on amagar un petit error.



No passa el mateix en aquest cas. I és que aquest entrepà s'ha fet viral a les xarxes socials perquè al mateix temps és molt fàcil de fer i està boníssim i dóna poc espai a fer-ho malament. Encara que siguis un negat a la cuina segur que pots obtenir un resultat molt cridaner amb aquests passos tan fàcils.



Si vols provar aquest plat de sabors brutals, a continuació t'expliquem com fer-ho.



Ingredients



- 6 ous

- Ceba tendra

- Pa de motlle

- Nata fresca

- Maionesa

- Mostassa



I ara bé la manera de fer-ho:



El primer que hauràs de fer és bullir els ous. Atent, perquè aquest és un dels secrets d'aquesta recepta! Els has de tenir uns sis minuts coent. Passat aquest temps, els has de posar amb un bol amb aigua freda i gel. El contrast de temperatures farà que els rovells es trenquin i obtinguis una massa espessa molt saborosa i característica.



Treu la closca i pica els ous. Un cop fet això, només hauràs d'afegir-hi ceba tendra picada molt fineta, una mica de nata espessa, maionesa i mostassa al gust.



Amb aquesta barreja plena de contrastos i amb un impressionant sabor podràs omplir els teus sandvitxos amb el pa que més t'agradi, El pots torrar o no, afegir-hi fulles verdes o algun brot o ruca per aportar-hi frescor a una recepta que necessita poc més per resultar extraordinària.