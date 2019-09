Bistrots de París cobren per les rodanxes de llimona

5,50 euros per una aigua amb gas, que es converteixen en sis a l'hora de pagar el compte. El motiu, el recàrrec que imposen alguns bistrots parisencs per encarir el preu de les seves consumicions. El passat dilluns, una periodista francesa va patir en les seves pròpies carns aquest abús i ho va denunciar a les xarxes socials.





A Paris, on te fait payer la rondelle de citron dans ton perrier ! Vol manifeste ! #FoutageDeGueuleAbsolu #RasLeBol#JPP pic.twitter.com/aAUVJichEQ — Nora Hamadi (@NoraHamadi) September 16, 2019

En un bar del districte XV de la capital francesa, proper a la Torre Eiffel, el compte per una simple aigua amb gas, bastant inflat per l'afluència turística a la zona, encara va patir l'addició de 50 cèntims addicionals a causa de la "rodanxa de llimona". La informadora va compartir una foto del compte a les xarxes socials que aviat es va fer viral i va acumular molts comentaris crítics amb la mesura.Si bé el cobrament no és pas il·legal, ja que els suplements es poden facturar sempre que siguin informats al consumidor. I de fet, l'establiment denunciat ho informa, tot i que amb una línia pràcticament il·legible al menú i que passa fàcilment desapercebuda.