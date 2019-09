Identificat el nou anfibi més gran del món

Dues noves espècies de salamandres gegants, una de les quals se sospita que és l'amfibi més gran del món, van ser identificades amb ADN d'espècimens de museus recol·lectats fa un segle.

Les salamandres gegants xineses, ara classificades com En Perill Crític, es van estendre en el passat per tot el centre, sud i est de la Xina. Anteriorment se'ls considerava una sola espècie (Andrias davidianus). No obstant això, una nova anàlisi de 17 espècimens de museus històrics i mostres de teixit de salamandres salvatges desafia aquesta suposició.

El document, publicat a la revista Ecology and Evolution per investigadors de la ZSL (Societat Zoològica de Londres) i el Museu d'Història Natural de Londres va trobar tres llinatges genètics diferents en salamandres de diferents sistemes fluvials i cadenes muntanyoses a tota la Xina. Aquests llinatges són prou genèticament diferents com per representar espècies separades: Andrias davidianus, Andrias sligoi i una tercera espècie que encara no s'ha nomenat.

Una de les espècies recentment identificades, la salamandra gegant del sud de la Xina (Andrias sligoi), es va proposar per primera vegada en la dècada de 1920 basant-se en una salamandra inusual del sud de la Xina que vivia en aquest moment al zoològic de Londres. La idea va ser abandonada però ha estat confirmada pel nou estudi. L'equip va utilitzar el mateix animal, ara preservat com espècimen al Natural History Museum després de viure durant 20 anys en el zoològic, per definir les característiques de la nova espècie.

L'altra espècie nova sense nom, de Huangshan (les Muntanyes Grogues), encara es coneix només a partir de mostres de teixit i encara no s'ha descrit formalment.

L'autor principal de l'estudi, el professor Samuel Turvey, de l'Institut de Zoologia de ZSL, va dir: "La nostra anàlisi revela que les espècies de salamandres gegants de la Xina van divergir fa entre 3,1 i 2,4 milions d'anys. Aquestes dates corresponen a un període de formació de muntanyes a la Xina quan la Meseta Tibetana es va elevar ràpidament, el que podria haver aïllat poblacions de salamandres gegants i portat a l'evolució d'espècies diferents en diferents paisatges.

La disminució en el nombre de salamandres gegants xineses salvatges ha estat catastròfica, principalment a causa de la recent sobreexplotació d'aliments. Esperem que aquesta nova comprensió de la seva diversitat d'espècies hagi arribat a temps per recolzar la seva conservació reeixida, però es requereixen mesures urgents per protegir qualsevol població de salamandres gegants viable que pugui quedar, assenyalen els autors.

Actualment, les salamandres es traslladen àmpliament per la Xina, per a la translocació de conservació i per proveir granges que proveeixen el mercat d'aliments de luxe de la Xina. Els plans de conservació ara han d'actualitzar per reconèixer l'existència de múltiples espècies de salamandres gegants, i s'ha de prohibir el moviment d'aquests animals per reduir el risc de transferència de malalties, competència i hibridació genètica, reclamen els investigadors.

Les salamandres gegants xineses són els amfibis més grans del món. Els autors suggereixen que la salamandra gegant acabada de descobrir del sud de la Xina, que pot arribar a gairebé dos metres, és la més gran de les tres i, per tant, és la més gran de les aproximadament 8.000 espècies d'amfibis que viuen actualment.