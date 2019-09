Sis restaurants de Barcelona que no et pots perdre

Barcelona és una de les ciutats europees més cosmopolites. La seva àmplia oferta cultural i d'oci així com la seva climatologia la situen com un dels principals destins turístics del sud d'Europa en qualsevol època de l'any. Un altre dels factors que més busquen els seus visitants és sens dubte la seva variada gastronomia. Barcelona ofereix un menú únic pel que fa a la bona taula i els visitants poden gaudir d'una cuina que abarca tots els estils i gustos.

Els gironins també tenim l'oportunitat de descobrir a poc menys d'una hora de trajecte ja sigui en vehicle o en tren alguns dels aspectes d'aquesta cuina i, per aquest motiu, oferim sis restaurants barcelonins singulars i que no et pots perdre:



Santa Gula

Santa Gula és una petita casa de menjars ubicada al bucòlic barri de Gràcia de Barcelona. La seva carta segueix el ritme natural de les estacions, i el seu xef executiu, Martín Marchese, incorpora a les seves creacions aquells productes de temporada que realcen les seves receptes de tall mediterrani amb petits gestos de complicitat internacionals fruit del caràcter itinerant dels creadors d'aquest espai. Amb la finalitat d'oferir el millor producte en cada moment, el menú canvia cada temporada.

Just a escassos 20 metres hi ha també el Gula Bar, obert fa menys d'un any i que ja és considera com un dels millors bars de tapes de Barcelona.



Patapam!

Amb l'aire mariner de La Barceloneta i amb moltes ganes de fer-ho bé, va néixer Patapam!, la darrera proposta del Grup Vinade. El grup, amb l'experiència acumulada al llarg dels anys als exitosos restaurants Arròs i Peix, va voler fer un pas endavant en el seu creixement, i presentar-se com una nova alternativa al circuit de tapes i platillos de Barcelona.

Tapes ben fetes, tan tradicionals com atrevides, i amb la clara intenció de captivar a la gent del barri. La bomba trufada de ceps, la de botifarra del Perol, el ravioli de papada ibèrica o els musclos de roca al estil thai, són alguns dels plats que es poden gaudir. A més, altres plats tradicionals com el fricandó, el suquet, arrossos i fideus, estaran preparats per fer les delícies del clients més indecisos.

A més, Patapam! Aposta per la cultura. Diferents dies a la setmana ofereix actuacions musicals de diferents estils. Organitza també exposicions d'art i presentacions de llibres.

El local, amb una ambientació informal però elegant, també compta amb una carta de cocteleria pròpia, on a més dels vermuts de cap de setmana, s'ofereixen propostes per regar una bona sobretaula amb còctels clàssics i d'altres més originals.



Cor Caliu

El restaurant Cor Caliu, ubicat al carrer Roger Llúria de Barcelona, batega al ritme de l'Eixample modernista. Obre les seves portes a primera hora del matí per oferir esmorzars d'altura, on les flautes són les protagonistes. A partir d'aleshores, la seva cuina roman oberta durant tot el dia de manera ininterrompuda per servir una gastronomia amb especial atenció en el producte local i de qualitat, basada en "montaditos" I "platillos" amb gust mediterrani.

Disposa de dos nivells amb elegants sofàs i còmodes cadires, amb una cuidada decoració plena de detalls estètics que li donen aquest toc acollidor de llar. També realitzen servei de càtering.



Roig Robí

Després de més de 35 anys de feina diària, podem dir que la cuina de Roig Robí és honrada, hereva dels sabors de la cuina catalana tradicional, revisada i posada al dia per ajustar-la als gustos actuals. La recerca dels millors productes de temporada és la garantia de la seva oferta: el peix i el marisc més fresc, vedella amb D. O. Pirineus; xai del Valle de Esgueva, garrí ibèric de Huelva; tòfones, bolets i espàrrecs directes del recol·lector...

El local és tranquil i acollidor, i el jardí és un autèntic oasi a només cinc minuts de La Pedrera.



Luigi Ristorante

Luigi Ristorante va néixer fa quatre anys amb molts somnis i va créixer fins convertir-se en un dels restaurants italians de referència a Barcelona.

Al tradicional i freqüentat barri de l'Eixample, el seu forn de llenya presideix una sala moderna i càlida. De les mans dels seus xefs, neixen plats en els quals la tradició i la innovació s'uneixen en perfecte equilibri.

L'essència Luigi és una cuina de qualitat i un servei d'excel·lència, en el que cada client es senti únic. El resultat palpable de la feina ben feta és la pròxima inauguració d'un nou Luigi a la famosa Via Laietana de la ciutat comtal.



Can Culleretes

Un restaurant únic a la ciutat de Barcelona el rètol del qual dona fe de l'antiguitat del local. Seguint el consell indicat a la porta "estireu la porta", el client es troba amb un ampli interior que evoca l'època modernista, amb grans pintures costumistes a les sales.

Sense pretensions, amb un producte de mercat i proveïdors que treballen amb el restaurant des del 1958, a Can Culleretes ofereix una cuina i uns plats tradicionals, amb productes identificables, que defineixen la cuina d'un restaurant de tota la vida i de la gastronomia catalana de mercat.