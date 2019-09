Coneixes les illes Galàpagos?

Les probabilitats que un jove naturalista desconegut convertís un arxipèlag remot de l'oceà Pacífic en l'exemple més rellevant de la teoria destinada a canviar la manera de veure el món eren mínimes. Però així és exactament com va anar. El vaixell HMS Beagle, amb el capità Robert Fitzroy al comandament i el naturalista Charles Darwin com a passatger, va arribar a les illes el 15 de setembre de 1835 durant un llarg viatge de cinc anys al voltant del món. No eren els primers.

Les illes feia anys que es coneixien amb el nom de Les Encantades. Els mariners hi paraven a recollir carn de tortuga gegant, les famoses Galàpagos que donen nom a l'arxipèlag, animals immensos capaços de sobreviure durant mesos a les bodegues dels vaixells sense menjar ni beure i que proveïen de carn fresca els mariners durant les llargues travessies oceàniques. D'entrada, Darwin no hi tenia cap interès especial. No eren sinó unes illes més de les moltes que va visitar durant el llarg periple a bord de l'HMS Beagle. La geologia era interessant, sense cap dubte, però a primer cop d'ull la fauna, més enllà d'estar constituïda per animals sense por, no semblava gaire interessant. Error.

Darwin va desembarcar a quatre illes: San Cristóbal, Isabela, Floreana i Santiago. Els organismes eren similars a cada illa, però no iguals. Cada illa semblava tenir la seva pròpia varietat de cadascuna de les espècies comunes a l'arxipèlag. Per què? Quina raó hi podia haver per què la mà divina creés organismes similars però diferents en illes tan remotes però alhora tan properes les unes de les altres? Misteri misteriós. Caldrien vint-i-quatre anys de pacient investigació per donar resposta a aquestes preguntes. Vint-i-quatre anys pensant en les illes Galápagos i tota la força creativa d'un dels grans de la història de la ciència. Quan finalment la Teoria de l'evolució mitjançant la selecció natural va veure la llum l'any 1859, les Galápagos entraven definitivament a la història.

Actualment són un Parc Nacional declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i una destinació d'ecoturisme imprescindible per als amants de la història natural.

Si estàs pensant en viatjar a Equadors i Galàpados i viure en primera persona la màgia d'aquest arxipèlag, Euroviatges et proposa aquest itinerari.