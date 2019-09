L'exercici de moda entre els famosos per perdre pes

S'acaba l'estiu, arriba setembre, els gimnasos s'omplen i tots busquem el mateix, aprimar-nos d'una manera fàcil, senzilla i sense esforç. Abans de començar qualsevol rutina hem de conscienciar-nos que les dietes miracle no existeixen, que els resultats no es veuran als dos dies i que, encara que no ho vulguem haurem de suar, molt o poc, això ja depèn del que vulguem aconseguir, però suar, suarem.

Això no és un missatge perquè et desesperis, tot el contrari. Els especialistes diuen que per aprimar-se i sentir-se millor no cal cansar-se tant. El secret, com sempre, és el següent: una dieta equilibrada i una mica d'exercici. Segons un estudi de la Universitat de Copenhaguen publicat a "The Journal of Sports Medicine" córrer 5 quilòmetres a la setmana combinat amb un menú saludable pot ajudar-te a baixar el greix del teu cos en més de cinc quilos.

Els especialistes asseguren que l'ideal seria córrer uns 3 o 4 dies a la setmana i sumar al llarg d'ella uns 8 o 12 quilòmetres. Això podria significar que cada dia la nostra carrera podria ser de no més de 45 minuts. Si no combinessim aquesta carrera amb una bona Dietètica alimentària els resultats serien menys efectius, baixaríem de pes i trauríem greix del nostre organisme, però no amb la mateixa rapidesa de si acompanyem l'exercici amb una bona dieta.

Aprimar-se molt de pressa pot revertir-se i transformar-se en un efecte rebot que no seria el que busquem. El "efecte yo-yo" és ben conegut per aquells que han buscat aprimar-se en algun moment, ho han aconseguit, però al cap de pocs mesos han recuperat el seu pes. Baixar un o dos quilos de pes a la setmana està bé, no seria bo obsessionar-se amb perdre molts més ja que és complicat i no tots els cossos són iguals.

Una de les tècniques més aconsellables per poder activar el nostre cos i així aprimar molt més ràpida és l'anomenat "joc de velocitat suec" a què molts coneixen per "fartlek". Es tracta d'un sistema d'entrenament que consisteix a fer diversos exercicis, aeròbics i anaeròbics, durant la carrera. El més habitual és el FARLETK polonès que es divideix el temps en 4 fases: escalfament, sèries sobre distàncies curtes, sèries sobre distàncies llargues i recuperació.

Exemple d'exercici de fartlek de 20 minuts de durada (l'exercici s'ha de realitzar modulant la velocitat, sense pauses entre les sèries):

- 4 minuts al 60% de la capacitat aeròbica de l'atleta

- 1 minut al 80% de la capacitat aeròbica de l'atleta

- 4 minuts al 60% de la capacitat aeròbica de l'atleta

- 1 minut al 80% de la capacitat aeròbica de l'atleta

- 4 minuts al 60% de la capacitat aeròbica de l'atleta

- 1 minut al 80% de la capacitat aeròbica de l'atleta

- 5 minuts al 60% de la capacitat aeròbica de l'atleta