Saps com obtenir una ajuda per la nova TDT?

Saps com obtenir una ajuda per la nova TDT?

El proper 26 de setembre s'obre el termini perquè les comunitats de veïns que assumeixin un cost com a conseqüència del Segon Dividend Digital puguin reclamar una subvenció econòmica.

El Segon Dividend Digital és un procés, iniciat el passat mes de juliol a Espanya, pel que alguns canals de televisió digital terrestre (TDT) canviaran de freqüència d'emissió per cedir aquest espai al desplegament de les futures xarxes de connectivitat 5G, segons detalla el Ministeri d'Economia.

Perquè els ciutadans puguin seguir gaudint de l'oferta completa de TDT, al llarg dels propers mesos, al voltant de 850.000 edificis d'habitatges col·lectius hauran de realitzar adaptacions en els seus sistemes de recepció del senyal televisiu.

Aquesta adaptació requereix l'actuació d'un instal·lador de telecomunicacions registrat a la base de dades de la Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital. No serà necessari realitzar aquesta adaptació en els habitatges unifamiliars i en els edificis comunitaris de menor grandària. Així mateix, no es veuran afectades pel canvi de freqüències d'àmbit nacional i autonòmic les edificacions d'Astúries, Barcelona, ??la Corunya, Menorca, Melilla i una part de les províncies de Toledo i Múrcia.

Per minimitzar l'impacte d'aquest procés sobre la ciutadania, el Consell de Ministres va aprovar mitjançant Reial Decret el passat 21 de juny la concessió directa de subvencions per valor de fins a 145 milions d'euros, que seran gestionades per l'empresa pública Red.es.

La convocatòria d'ajuts es publicarà el 25 de setembre i el termini de recepció de sol·licituds s'obrirà l'endemà. Les quanties d'aquesta subvenció oscil·len entre 104,3 euros i 677,95 euros per edificació, en funció de la infraestructura de recepció de senyal TDT prèviament instal·lada.

Independentment del tipus d'equip de recepció de senyal dels edificis, tots els ciutadans han de, posteriorment, resintonitzar els seus televisors. Aquest procés, idèntic al produït durant el Primer Dividend Digital a 2014 i 2015, no implicarà l'aparició ni desaparició de canals de televisió, simplement es desplacen de freqüències. De la mateixa manera, cal incidir en el fet que aquest procés no suposarà l'obsolescència de televisors ni descodificadors TDT.

-