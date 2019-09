Lola Cafè presenta el «Salta a la fama» pels cantants amateurs

Lola Cafè dona el tret de sortida, el dimecres 2 d'octubre amb l'actuació de Cesc Sansalvadó (Cesc Oficial), al Salta a la Fama. Nou projecte pels dimecres a la nit, amb aires de "Talent Show" pensat per tots els músics amateurs, aficionats i talents emergents.

Amb Salta a la Fama el Lola Cafè ofereix, només els dimecres a partir de les 22:30h seguit de l'actuació dels músics de la casa, a la ciutat de Girona, el seu escenari a aquest col·lectiu perque puguin donar a coneixer les seves propostes musicals d'estils diversos. Lola Cafè premiarà trimestralment als guanyadors tenint en compte i i valorant la qualitat i originalitat de les actuacions.

Cesc (@cescoficial), músic empordanès de 24 anys conegut com a home-orquestra. És una icona que representa la filosofia d'aqest projecte, ja que és un músic que des dels seus inicis ha fet del carrer el seu escenari. Saltant a la fama mitjançant un talent show televisiu (X Factor 2018), Cesc va conseguir fer de la música la seva professió. Conjuntament amb Ramon Mirabet ha publicat un tema propi "Towards the Sun" amb el que s'ha fet un nom a l'escena musical Catalana.

Lola Cafè fa més d'una dècada que s'estima la música en viu. I tot i que la rumba sempre ha sigut el seu motor, aquest establiment emblemàtic del Barri Vell de Girona també ofereix altres propostes. Salta a la fama + Músics de la Casa els dimecres, els English Hits dels dijous, Rumba i més els divendres i els dissabtes, i també càterings privats.

La Lola us espera, no us perdeu la gran innauguració! I si voleu formar part del Salta a la Fama o sabeu d'algú a qui li pugui interessar, no dubteu en demanar més informació al saltaalafama@gmail.com .