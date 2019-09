Coca-Cola promou la campanya «Esdeveniments amb bon ambient»

Coca-Cola European Partners promou la campanya "Esdeveniments amb bon ambient" amb l'objectiu de promoure el reciclatge i contribuir d'aquesta manera a la conservació del nostre medi ambient. Aquesta campanya pionera s'ha proposat recollir tots els envasos dels productes ja consumits mitjançant les entitats organitzadores d'esdeveniments esportius amb les que es col·labora. Un cop acabades la majoria de proves esportives a les zones d'avituallament s'acumulen molts envasos dels participants. Aquests envasos són recollits pel personal de la campanya i posteriorment es porten a una planta de reciclat on es pesa el volum recollit i posteriorment el material és triturat i fos per quedar en un compost primari. D'aquesta manera es completa tota la cadena del reciclatge.

La idea principal és aconseguir que el pes dels residus portats a la planta es reflecteixi en quilos per poder reiniciar el cercle destinat per a les necessitats de consum de productes provinents del reciclat com pot ser en el sector tèxtil o en elements del sector automobilístic i fins i tot per obtenir de nou ampolles de plàstic per al consum, tal com ja està aconseguint.

Segons els promotors d'aquesta iniciativa amb aquests passos en el que portem d'any s'han recollit 1.606 quilos d'envasos i residus, una xifra realment espectacular si tenim en compte que al 2018 la xifra va ser de 609 quilos, el que demostra la implicació i l'èxit de la iniciativa.

Aquest any la campanya de medi ambient va iniciar-se el mes de febrer passat i s'acabarà el desembre vinent. A les comarques gironines ja s'han portat a terme diferents iniciatives en aquest sentit amb uns resultats espectaculars. Per exemple, a la prova de les Vies Verdes de Platja d'Aro celebrada el 17 de febrer es van recollir fins a 48 quilos d'envasos. Al Triatló B de Banyoles del maig passat i a la Copa Catalana de Triatló també celebrada a la ciutat de l'estany el setembre es van recollir 86 i 67 quilos d'envasos, respectivament. La implicació de les proves esportives que es fan a les comarques gironines és important. Una prova és que a les Marnaton de Begur, Sant Feliu de Guíxols i Cadaqués es van poder recollir 38, 32 i 58 quilos d'envasos, respectivament. Altres esdeveniments que ha acollit la demarcació de Girona i que s'han sumat a aquesta iniciativa de recollida són el campus esportiu Full Grups de Tossa de mar amb 20 quilos recollits, la cursa de muntanya Tral L'Enxerinada amb 10 quilos, la Trail Fonts del Monseny de Viladrau amb fins a 57 quilos, la Be Water My Friend Cup de Lloret de Mar amb 74 quilos i la cursa de la dona trail de Sant Gregori amb 20 quilos d'envasos.

Si hi ha una prova que s'endú de llarg el "premi" al millor reciclatge és el torneig de bàsquet BBVA de Sant Julià de Vilatorta, a la comarca d'Osona, que es va disputar el 7 de setembre passat i on es van recollir fins a un total de 500 quilos d'envasos.

Cal conscienciar a tothom, siguin o no participants de proves esportives, que tenim al davant un problema gravíssim amb la conservació del medi ambient i que només podem trobar una sortida si donem viabilitat al reciclatge i la reutilització de materials. És un bé comú i tothom en sortirà beneficiat en un futur.