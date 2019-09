Quatre imprescindibles de la Cerdanya

La comarca de la Cerdanya gaudeix d'una excel·lent gastronomia, de bells paratges naturals, monuments romànics i preciosos pobles d'alta muntanya amb festes populars de llarga tradició. S'hi pot gaudir de l'esport d'alta muntanya durant tot l'any, fer excursions a peu o amb bicicleta, snowboarding, esquí o pesca. La seva capital històrica, Puigcerdà, és de visita obligada. Passejar pel Barri Vell i la zona del Raval i vorejar l'estany artificial tot admirant les cases modernistes que l'envolten en el Parc Schierbeck, on durant els mesos d'estiu s'hi pot navegar amb barques de rem, són les principals recomanacions per a qui no vulgui perdre's res de la localitat. I perquè la visita sigui encara més completa, et descobrim quatre establiments amb autèntic esperit cerdà, que no et pots perdre.

Nördic Cerdanya

Les nits de Nördic Cerdanya són referència. Llum, neu i foc es barregen amb la millor música i els millors concerts. És el punt de trobada dels caps de setmana, a La Cerdanya.

Una antiga serradora de Puigcerdà, construïda a principis del segle XX, acull aquest edifici de tres plantes amb ambients diferenciats, i un jardí i una terrassa: un espai immillorable on celebrar tot tipus d'esdeveniments familiars, professionals i festius, que a més disposa d'unes vistes espectaculars: des dels enormes finestrals del local, es poden veure les muntanyes més altes de La Cerdanya.

Hostal Fonda Prat

La 4a generació de la Fonda Prat, fundada el 1934, va reobrir l'hostal el 2018 amb un nou concepte d'allotjament a Puigcerdà. La Carla i en Xavi es preocupen per continuar amb l'esperit proper i acollidor dels seus predecessors per tal de que us sentiu com a casa mentre exploreu la Cerdanya.

Ubicada a un edifici de 3 plantes, a 150 metres de l'estació de tren i autobús de Puigcerdà, disposa de 10 habitacions a preus econòmics, servei d'esmorzar, menjador, cuina equipada i oberta per a l'ús dels hostes, espai per a desar material esportiu, WI-FI gratuït i la possibilitat de llogar tota la casa.

Pub l'Avalanche

Si vas a passejar per Puigcerdà, has d'anar a conèixer l'Avalanche, un pub que obre de les 19 h a les 2:30 h. Hi programen actuacions musicals en viu, entre les quals ja s'hi compten les d'artistes de la talla d'Antonio Orozco, Macaco, Julieta Venegas i Coti, entre d'altres.

Un bar icònic a Puigcerdà conegut pels seus còctels i les seves copes elaborades, amb un ambient càlid i acollidor, on val molt la pena atansar-se.

Rústic Cerdanya

A Rústic Cerdanya ho són tot: artesanals, naturals, creatius, elegants, emotius, i t'ofereixen productes únics, de qualitat i personalitzats. Hi podràs trobar una gran varietat de quadres amb diferents acabats, fets a mà, amb amor i distinció. Pots portar una imatge per emmarcar o triar entre les seves fotografies dels paisatges més impressionants de la Cerdanya.

També tenen un racó amb més de 20 tipus de mels provinents directament de l'apicultor!

Són natura, són elegància, són dolçor, són RÚSTIC.