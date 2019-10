Aurores boreals: Les llums màgiques del nord

Ser al lloc adequat en el moment oportú. Aquest és el secret per veure aurores boreals. El lloc és l'Àrtic, per sobre dels 60º de latitud. Fins i tot millor si són 70º. El moment oportú és a la tardor o a l'hivern. No perquè la temperatura tingui la més mínima rellevància per a l'aurora, sinó perquè ha de ser fosc. I a l'Àrtic, a l'hivern, és fosc, i ho és durant moltes hores. I si som tant al nord com per experimentar la nit polar, encara millor. Latitud i foscor són, per tant, imprescindibles per veure les aurores. Però no n'hi ha prou. La nit també ha de ser clara. Si hi ha núvols, no hi ha res a fer. Les aurores es produeixen entre 80 i 150 km de la superfície de la Terra, molt per sobre del temps atmosfèric. D'aquí la confusió clàssica que associa les aurores amb les nits fredes, perquè les nits clares són efectivament les més fredes.

Així doncs: latitud, foscor i nits clares. Cal alguna cosa més? Doncs sí, que efectivament hi hagi una aurora i que estiguem desperts per poder veure-la. D'aurores se'n poden veure gairebé totes les nits de l'any, per bé que l'activitat segueix uns cicles astronòmics específics que incrementen les possibilitats de gaudir de l'espectacle. El primer és el cicle del mateix Sol, amb un màxim d'activitat cada 11 anys. I el segon és un altre cicle solar de 27 dies, que és el que triga el nostre astre a fer una rotació completa i a dirigir cap al nostre planeta zones més efusives de la seva superfície. Vol dir això que només es veuen aurores cada 11 anys i només cada 27 dies? Doncs no. De partícules de vent solar n'arriben contínuament al nostre planeta, són atrapades pel camp magnètic de la Terra i després de xocar amb els àtoms de nitrogen i oxigen de les capes altes de l'atmosfera emeten llum. I això passa gairebé cada dia amb menor o major intensitat. I estar despert és ben senzill durant els mesos més foscos de l'any. I si ja som al llit, de ben segur que ens trucaran des de recepció per informar-nos que a fora hi ha una aurora.

Als vaixells de Hurtigruten que naveguen per la costa de Noruega estan tan convençuts que es veuran que fins i tot t'ho garanteixen. I, si no, et regalen un altre viatge!

Més informació: www.hurtigrutenspain.com/noruega/viajes-en-grupo/especial-auroras-boreales/