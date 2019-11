La moda que marca tendència a les comarques gironines

Des de la moda més actual fins a les peces més personalitzades, a Girona trobem una àmplia oferta que s'adequa a l'estil de cada persona. Innovació, disseny, caràcter, originalitat, qualitat, sostenibilitat i assessorament personalitzat és el que ofereixen aquestes botigues gironines que marquen tendència en moda.

YERSE

Fidel a la seva essència i origen, Yerse és una marca de moda catalana que vetlla pel benestar de la dona i del planeta oferint dissenys contemporanis elaborats amb matèries nobles com la llana, cotó i lli orgànics, teixits d'origen vegetal com el tencel i altres matèries reciclades i sostenibles.

Motivats per la tradició i inspirats en el futur, creen col·leccions innovadores sense perdre els seus referents des de 1964. Els pots trobar al seu web www.yerse.com i al C/Santa Clara, 59 de Girona.

TIN ET MÓ

Ubicada al centre de Girona, al carrer Migdia, 15, Tin et Mó presenta les últimes tendències de l'estil boho-chic més atrevit. Al capdavant de la botiga, la Gemma i la Marta, dues apassionades de la moda i amb un estil únic i actual, escullen cada temporada les col·leccions pensant especialment en la dona més moderna i actual, a qui assessoren per trobar el seu outfit ideal.

GROOVY SHOP GALLERY

Al carrer de l'Argenteria, en ple Barri Vell de Girona, Groovy personalitza peces de roba que són úniques i donen caràcter a qui les vesteix. Amb més de 1.500 referències, a la Groovy Shop Gallery tenen el disseny que busques.

Personalitzen samarretes, dessuadores, vambes, bosses, etc., amb varietat de colors i talles, per a totes les edats i estils. Treballen amb cotó 100% i ofereixen una gran qualitat d'impressió.

També se'ls pot fer comanda per internet.

INGRID MODA

Ingrid Moda és una botiga multi marca de roba per a dona situada a Torroella de Montgrí. Deixar-se aconsellar amb confiança per sentir-se còmode amb les peces i els complements que triem és sempre el motiu per anar a conèixer la seva botiga.

La desfilada que cada temporada organitzen a Torroella és una cita important per conèixer les noves propostes de la col·lecció. Per a aquesta ens proposen com a colors protagonistes el vermell -des dels més vius fins als més saturats com el vi-, les games de blaus combinats amb el camel, els pedres i els xocolates, els verds i finalment el beix, el gris gel i el cru. I els teixits que no falten en la seva col·lecció son els quadres de llana, els metal·litzats i la continuïtat de l'animal print.