Audioson celebra 30 anys premiant els seus clients

El Centre Audioson de Girona fa més de trenta anys que es dedica a trobar solucions als problemes auditius de les persones i vetlla pel benestar de la gent que necessita algun tipus de correcció auditiva. Audioson s'ha convertit en aquestes més de tres dècades en un referent en l'àmbit local i en una companyia de màxima confiança.

Es tracta d'una empresa familiar que té els seus orígens en un pis de la plaça Marquès de Camps de Girona i actualment està liderada per la segona generació encapçalada per Sergi Abelenda, que ocupa el càrrec de director general. Amb els anys l'empresa ha anat creixent i després de passar per un establiment situat a la plaça Pompeu Fabra actualment la seva seu es troba ubicada al número 9 de la plaça Catalunya, en ple cor de la ciutat de Girona. Des d'aquest centre s'atenen totes les demandes dels pacients ja que està dotat de tots els sistemes i equips de diagnosi i tractament.

Els problemes auditius no estan necessàriament associats a l'edat tot i que ens ho pugui semblar. Al contrari, des de fa un temps cada vegada hi ha més gent jove que necessita algun tipus de correcció. Aquesta patologia es deu, segons explica Sergi Abelenda, a l'ús indegut d'auriculars, alguns medicaments i la contaminació acústica. Per aquest motiu és totalment recomanable fer-nos una revisió anual del nostre sistema auditiu per poder corregir i detectar a temps qualsevol anomalia. La primera visita al centre és totalment gratuïta.

Els avenços tecnològics han desenvolupat uns productes eficaços i moderns per solucionar les pèrdues auditives. La tecnologia digital ha dotat d'audiòfons que es programen segons les necessitats que requereix cada persona, cosa que permet després obtenir una audició natural i equilibrada.

Un equip plenament qualificat i format d'Audioson s'encarregarà de fer una revisió adequada a la nostra oïda. A més, en la seva vessant social, l'empresa gironina té un conveni amb Càritas Diocesana que inclou ajudes socials a la gent que no pot accedir a un tractament o a un aparell. Tots els pacients reben un tracte personalitzat amb un equip renovat d'audiòmetre connectat a un programa de gestió de pacients, analitzadors d'adiòfons, impedanciòmetre, videotoscopi, cabines insonoritzades i adaptades, entre d'altres, i tot perquè cada persona sigui atesa de la forma més personal possible.

El personal qualificat d'Audioson està preparat per portar a terme la valoració i adaptació de pròtesis auditives de tot tipus, fer revisions, informes audioprotètics, videotoscòpia o una audiometria vocal i tonal, entre d'altres.

Audioson treballa amb les primeres marques mundials adaptades per audioprotetistes titulats i seguint les directius marcades per l'especialista otorinolaringòleg. El pacient ha de comptar amb la tranquil·litat que rebrà una atenció completa i gratuïta de l'adaptació que inclou visites de seguiment, ajustaments i neteges, un finançament a mida sense interessos i un motlle nou cada any. També està cobert perque hi ha garantia exclusiva d'Audioson, piles gratuïtes durant tres anys, cobertura a tot risc i tot plegat amb l'equipament d'última generació.

Campanya per premiar la fidelitat dels pacients

Per celebrar els seus més de trenta anys de servei el centre Audioson de Girona ha decidit premiar els seus pacients. Per aquest motiu, des del 15 d'octubre i fins al 15 de desembre aplicarà un descompte del 30 per cent en els seus productes. És una manera d'agrair la fidelitat dels seus pacients al llarg de tots aquests anys i, a la vegada, beneficiar un màxim nombre de gent.