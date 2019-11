Com fer que l'armari i la roba facin sempre bona olor

Com fer que l'armari i la roba facin sempre bona olor | Shutterstock

L'olor de la roba acabada de rentar és una cosa que agrada a tothom. Però, tot i això, de vegades pot passar que en posar-nos alguna peça neta i acabada de sortir de l'armari, ja hagi perdut l'olor del suavitzant o fins i tot hagi agafat pudors.

Els motius pels quals la roba pot perdre la seva aroma a acabada de rentar a l'armari poden ser diversos, però amb un seguit de trucs poden tallar-se i aconseguir que mantingui la seva agradable sensació de frescor.



Controlar la humitat

Ventilar habitualment els armaris és clau per a desfer-se de la humitat que pot aparèixer dins seu i que tantes males olors genera. Però també hi ha una altra sèrie de trucs que t'ajudaran a mantenir-la sota control.

Un d'ells és utilitzar saquets amb sal de roca, carbó, arròs o guix. Tendeixen a absorbir la humitat i impedeixen que ho faci la roba, el que generaria pudors a l'armari. Caldrà substituir-los periòdicament.



Guardar la roba neta i seca

Si es guarda a l'armari roba bruta, les olors poden apoderar-se de l'armari i contagiar-se a la resta de les peces. A més, en recollir la roba de l'estenedor i abans d'ordenar-la a l'armari, cal assegurar-se que està ben seca. Si encara conserva una mica d'humitat podria generar males olors i desbaratar la bugada a l'interior de l'armari.



Evita la naftalina

La naftalina pot deixar mala olor a la roba i a l'armari. Com a alternativa, es pot recórrer a l'encenall de cedre, que es pot trobar en botigues d'animals i que resulta igual d'efectiva sense deixar males olors. A més, aquest encenall és un dels remeis casolans més efectius contra els 'peixets de plata'.



Crea els teus propis ambientadors casolans

No necessites comprar ambientadors comercials per aconseguir que la teva roba i el teu armari facin sempre bona olor. Un truc casolà per aconseguir-ho és crear els teus propis ambientadors amb bossetes o mocadors lligats amb un llaç.

Al seu interior pots col·locar des de branques d'espígol, pells de llimona o cera de vela fins a pastilles de sabó ratllades. Un cop triat el farcit de la bosseta, tanca-la i guarda-la al costat de la roba.



Taronges i clavells d'espècies

Fes diversos forats a una taronja fresca amb l'ajuda d'una agulla i després introdueix en cada un d'ells un clavell d'espècia. Col·loca la taronja al fons de l'armari i poc després veuràs com la teva roba s'omple d'aquest agradable olor de cítric. Això sí, pots embolicar-la en un mocador per evitar que taqui alguna de les peces.



Bosses de te

Un truc molt senzill i ràpid per aconseguir que l'armari faci bona olor és utilitzar bosses de te. Si l'olor del te no t'agrada o no és molt forta, pots provar a afegir a cada bosseta unes gotes del teu oli essencial preferit i penjar-les després dins del moble.