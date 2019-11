La fórmula per mantenir la cuina sempre neta i lliure de greix

La cuina s'omple de greix. Sobretot les rajoles que tens just a sobre dels fogons i la campana extractora de fums. Són dues zones "calentes" de casa teva en què s'acumula la brutícia. I és convenient tenir-les netes. I és que estem en una zona on tractes els aliments que després et menjaràs i vols que sigui el més higiènica possible. I per aconseguir una neteja i una desinfecció important no necessites res més que un potent producte natural: la llimona. T'expliquem com l'has de fer servir.

Talla la llimona en dues parts i posa-la en una olla amb aigua. Fes-la buillir i notaràs una bona olor a tota la cuina. A més aconseguiràs que es desprengui el greix enganxada tant a les parets com a la campana. Després només cal passar un drap humit i paper de cuina sec i et quedarà tot com nou.

Tenir greix a la campana és molt perillós a més de poc higiènic i realment desagradable. Els experts adverteixen que en el cas que es salti una espurna d'una paella o un cassó, amb el greix localitzat a la cuina, es pot arribar a calar foc. No en va és en aquesta part de la casa en la qual comencen la gran majoria d'incendis domèstics, la gran majoria d'ells produïts per distraccions. Recorda que és convenient que tinguis molt de compte amb aquests petits accidents domèstics.