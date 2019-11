La barreja casolana més utilitzada per acabar amb les males olors al lavabo

Per molt que netegis el lavabo les males olors no se'n van? No et preocupis, moltes vegades aquestes pudors vénen per errors de construcció (per exemple un segellat ineficient). Aquí t'expliquem com elaborar una barreja que, per a molts, ha estat tot un descobriment.

Es tracta de posar vinagre de neteja amb bicarbonat. El deixes reposar al bany durant diverses hores i després hi tires per sobre aigua calenta. El resultat et sorprendrà. Segons els experts en neteja això permet evitar les males olors als que fa temps que pateixen aquest tipus d'incomoditat al bany. Ara ja només és qüestió que ho provis perquè vegis la seva eficàcia i, si t'agrada, ho repeteixis de forma periòdica.