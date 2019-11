Sis remeis casolans per eliminar les humitats a casa

Les humitats són un dels problemes més freqüents de les cases antigues, però això no vol dir que no apareguin també en els pisos nous. Aquest problema de condensacions pot convertir-se en un malson, ja que, a més de les antiestètiques taques de floridura i fongs, pot provocar l'aparició de males olors.

Si tens aquest problema, no desesperis. A continuació et proposem una sèrie de trucs casolans que t'ajudaran a eliminar les humitats a casa.

Recorre al carbó vegetal

El carbó vegetal o els guixos són alguns dels elements naturals que poden ajudar-te a reduir la floridura a casa, ja que actuen com perfectes absorbents de la humitat. Prova de col·locar diversos trossos de carbó en un prestatge i veuràs com l'ambient es torna més sec i net.

Elimina la humitat amb la sal

Per eliminar la humitat d'una habitació també pots recórrer a la sal gruixuda. Busca un recipient pla i omple'l amb un quilo d'aquest tipus de sal. Després posa'l en algun punt de l'habitació i deixa'l reposar entre un i dos dies. Passat aquest temps veuràs com la sal ha absorbit gran part de la humitat. Això sí, si veus que està molt humida o que s'ennegreix de color negre, haurà arribat el moment de canviar-la.

Alia't amb el vinagre

Si vols netejar la casa amb productes que eliminin la floridura però que no siguin químics, el millor que pots fer és utilitzar vinagre blanc. Ruixa aquest producte sobre les taques d'humitat (ja siguin parets, rajoles, etcètera) i deixa'l actuar durant mitja hora. Després frega la superfície, aclareix-la i eixuga-la bé. Repeteix el procés diversos dies fins que la taca desaparegui

Amb oli d'arbre de te

L'oli d'arbre de te, que podràs trobar en herbolaris i botigues especialitzades en productes naturals, és un dels remeis casolans més efectius per eliminar les humitats i la floridura gràcies a les seves propietats antifúngiques. Omple un polvoritzador amb dos gots d'aigua i una cullerada d'oli d'arbre de te. Ruixa la barreja sobre les taques que vulguis eliminar i deixa que actuï.

El bicarbonat, el teu millor aliat

Un altre remei casolà molt eficaç per eliminar les humitats de la casa és usar bicarbonat. Només cal escampar-ne sobre la zona en la qual hagi sortit la taca d'humitat i deixar-lo actuar durant tot el dia. Després només hauràs d'eliminar les restes per comprovar com ha absorbit la humitat i ha eliminat la seva olor característica.

No et passis amb les plantes d'interior

Les plantes adequades poden purificar l'aire d'una habitació. No obstant això, tenir-ne massa a l'interior augmenta considerablement el grau d'humitat de l'habitatge. Així i tot, n'hi ha algunes com el llorer de l'Índia o la palma de bambú poden ajudar-te a evitar l'excés d'humitat d'un ambient.