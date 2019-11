Així és com pots escalfar la casa sense encendre la calefacció

Així és com pots escalfar la casa sense encendre la calefacció | Shutterstock

Tot i que encara no hem donat la benvinguda a l'hivern de forma oficial, aquesta tardor ha portat moltes nevades i baixes temperatures, de manera que molts han tingut la necessitat d'escalfar la seva llar.

Arriba l'època de preparar els radiadors i treure la pols de les estufes, però també és el moment de enginyar-se-les per sentir-se acompanyat sense necessitat de tenir tot el dia la calefacció encesa. Vols estalviar sense haver de passar fred? Si segueixes aquests petits trucs podràs mantenir la teva casa càlida i acollidora sense haver de tirar de caldera.



Ventilar la casa el temps just



Obre bé les finestres durant uns 10 o com a màxim 15 minuts al dia per lliurar-te de l'aire viciat. És important mantenir net l'aire a l'hivern sense congelar-se, així que procura obrir les finestres durant les hores de sol per aprofitar els raigs i retenir més calor.



Col·locar cortines tèrmiques



Les cortines tèrmiques són una opció senzilla i econòmica ja que t'ajudaran a augmentar la temperatura del teu pis. Obre-les quan siguin les hores de sol i els raigs escalfin i tanca-les de nit per evitar que entri el fred. A l'estiu, les cortines tèrmiques també són de gran ajuda, perquè aïllen de la calor.



Tancar les portes



Acostuma't a tancar les portes de les diferents habitacions per crear petits espais i que la calor no s'escapi. Amb aquest hàbit proporcionaràs més confort a casa.



Pujar i baixar persianes en funció de el sol



Quan els raigs de sol treguin el cap sobre l'habitatge has d'apujar les persianes i obrir les cortines perquè penetrin a l'interior. De la mateixa manera, a la que desaparegui el sol, has d'evitar que s'escapi aquesta calor acumulada, tancant cortines i baixant persianes.

La importància de triar els colors



Hi ha colors que són freds i altres càlids, de manera que la temperatura té molta relació amb els tons: com més fosc és un objecte més calor absorbeix. Comprar un sofà, una butaca o una catifa negra o marró és una excel·lent idea ja que retindrà la calor.



Posar material aïllant a les parets



Si faràs reformes i les parets de casa teva són buides, pots posar-hi material aïllant, una elecció que serveix per mantenir la calor.



Mantes i roba d'abric



Ens hem acostumat a portar una sola capa de roba per casa. Què tal si t'abrigues una mica més, amb un jersei o uns mitjons gruixuts, sense haver d'abusar tant de la calefacció? I d'altra banda, prepara el llit amb més mantes o llençols tèrmics i apaga l'estufa a la nit.

Fer exercici a casa



Un aparell com ara una bici estàtica ajuda a millorar la circulació i a incrementar la temperatura corporal si es tracta d'exercici d'intensitat mitjana. Una cosa molt recomanada per a la gent gran.



Alia't amb els quadres i les catifes



No està de més recordar que, tot i que deixen passar menys fred que el vidre, les parets no aïllen del tot. Però per pal·liar-ho i fer pujar una mica la temperatura de l'habitació n'hi haurà prou amb col·locar quadres o qualsevol altre tipus de decoració a la paret.

De la mateixa manera, al terra el millor és optar per les catifes de llana o de pèl llarg per protegir-se davant la humitat i reduir la pèrdua de calor.

La fusta



Tot i que els sòcols o les finestres de fusta puguin semblar una mica passats de moda, aquest material és un aïllant tèrmic ideal. Tal com va concloure un estudi de l'Institut de Biomecànica de València (IBV) i la Confederació Espanyola d'Empresaris de la Fusta, aquest material té propietats higroscòpiques capaces de crear ambients temperats (més càlids a l'hivern i més frescos a l'estiu). A més, gràcies a la seva baixa conductivitat tèrmica permet que ens hi adaptem millor i no patim pèrdues de calor brusques en entrar en contacte amb la nostra pell.