El producte de neteja que fa brillar els terres

A tots ens agraden els terres lluents, però aconseguir-ho no és gens senzill. Per això t'oferim una barreja que farà que els terres (sobretot els de marbre) quedin com nous: sabó del tipus Beltrán diluït en aigua.

Però quina és la proporció en què cal usar aquest sabó de què tothom parla i l'aigua? Normalment un litre d'aigua calenta per cada cullerada. Ho has de barrejar i remoure fins que es dissolgui del tot.

Molts experts en neteja recomanen aquest producte en els diferents fòrums d'internet i en xarxes socials així que només ho has de provar i veure si en el cas específic de casa teva aquesta barreja funciona.

No tens perquè fregar cada dia, però sí que és aconsellable fer-ho cada tres. Així aconseguiràs que els teus terres estiguin sempre nets. I recorda que tenir la casa neta també és un sinònim d'higiene i salut.