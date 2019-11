Casaments únics al Mas Tapiolas

Casar-se sempre ha d'anar associat a viure un moment especial i quasi únic. Per tant, és molt important escollir l'escenari de la cerimònia i l'indret on se celebren pren una gran importància. Cada vegada es porta més la tendència d'escollir un sol marc on fer tot els passos del casament, la cerimònia, el posterior àpat, la festa o l'allotjament, entre d'altres.

«Cada vegada més parelles opten per organitzar el seu dia en masies, i fer-ho a la seva mida», explica Pere Molina, director del Mas Tapiolas. Ubicat a la Vall de Solius, a Santa Cristina d'Aro i als peus de les Gavarres, ofereix servei de restaurant, hotel i spa en una masia del segle XIII i tres sales adequades per fer-hi tot tipus de celebracions. L'entorn, juntament amb la cuina i l'atenció al client són les claus, segons Molina, que diferencien Mas Tapiolas de la resta.

Els casaments s'hi celebren durant tot l'any, i les xifres de l'any passat (47) i d'aquest (43) suggereixen un augment de la freqüència de casaments, segons confirma Molina. «Cada vegada hi ha més tendència a organitzar casaments a llocs pensats a mida», apunta el director. «Nosaltres oferim tot el servei de la cerimònia, des de l'allotjament, la cerimònia civil i també la decoració amb la catifa, les flors, les carpes per l'aperitiu, l'àpat i l'acondiciament de la sala», diu Molina. Cada vegada és més habitual que els nuvis tematitzin el seu casament, amb decoració pensada pròpia i que fan que cada cerimònia , més enllà dels casaments, sigui completament única. «Abans les cerimònies eren molt clàssiques i tothom tenia el mateix guió. En canvi, els últims anys, amb la irrupció de les xarxes socials i d'internet tothom coneix el que es fa a altres llocs i les parelles volen fer casaments personalitzats i únics», comenta el director. L'aplicació de les últimes tecnologies a les instal·lacions del Sallés Hotel Mas Tapiolas és imprescindible, i la domòtica hi juga un paper clau: «La il·luminació és molt important, i crea escenes úniques a cada celebració», subratlla Molina.