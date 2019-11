Tot Nuvis es converteix de nou en el saló de referència del sector nupcial

Des del comiat de solter al viatge de nuvis. Des de qualsevol detall de la cerimònia al menú gastronòmic. I des de la festa o el vestit de la núvia o el nuvi. Tot això i més es podrà trobar durant tres dies en el recinte del Palau de Fires de Girona amb motiu de la celebració del saló Tot Nuvis que, aquest any, arriba a la 27a edició. És, sens dubte, el saló nupcial de referència de les comarques gironines i la seva visita és fa imprescindible per a totes aquelles parelles que tinguin en perspectiva el seu casament.

El saló reuneix tots els sectors que es poden veure implicats en una cerimonia nupcial. En concret, els visitants trobaran estands comercials de sectors com: agències de viatges, cotxes clàssics, detalls nupcials, estilisme, floristeries, fotografia i vídeo, joieries, llistes de noces, lloguer de carpes, mobiliari i parament, música i espectacles, organitzadors d'esdeveniments, restauració i espais i vestits de núvia, nuvi, cerimònia i complements.

Des de l'organització es considera que la celebració d'un casament o de qualsevol festivitat relacionada es «compon d'un gran nombre de peces que cal anar encaixant per donar forma a un dels dies més especials de la teva vida. Tot ha de sortir tal com havies imaginat, i per això ens sentim satisfets de poder oferir les mil i una possibilitats que els nuvis tenen al seu abast per compondre el seu dia perfecte».

Per això els visitants trobaran tots els productes i elements necessaris per preparar i organitzar un casament, sigui del tipus que sigui. En aquest sentit, des dels organitzadors del saló s'assegura que «hem procurat any rere any oferir totes les opcions a través de múltiples expositors de moda, aliances, flors, decoració, pastissos, DJs, balls, invitacions, càterings, restauració, viatges i un llarg etcètera, tot per ajudar milers de parelles a trobar la seva inspiració».

Un dels elements més atractius i que amb el pas dels anys s'ha consolidat com una de les activitats més esperades pel públic són les desfilades. Un any més, els visitants trobaran desfilades de moda nupcial, vestits de festa, rams de núvia, llenceria, roba de bany i d'altres. Són, tal com es recorda des de l'organització, l'activitat estrella del saló, on les firmes participants fan la seva posada en escena sobre la gran passarel·la a l'interior del Palau de Fires. Les principals marques del sector nupcial desfilaran sobre la catifa on es presentaran també segons han avançat els organitzadors les darreres novetats en petinats i maquillatge amb la participació de reconeguts perruquers i centres d'estètica.

Per totes aquestes raons, els organitzadors de Tot Nuvis consideren que és «l'espai privilegiat per fer negocis» i on els visitants podran trobar tota la informació que busquen, idees i novetats per a la seva celebració. De fet, segons una enquesta realitzada als visitants de l'edició passada, un 76 per cent va afirmar haver trobat una oferta adequada. El saló estarà obert al públic el dia 29 de les 4 de la tarda a 2/4 de 9 de la nit i els dies 30 de novembre i 1 de desembre de les 11 del matí a 2/4 de 9 de la nit. El preu de l'entrada és de 3 euros.

Aquest any el saló s'ha promocionat amb un cartell que crida molt l'atenció i que fa pensar, i molt, en una reconeguda marca d'arròs.

En aquest sentit, els organitzadors han volgut remarcar que «una de les accions més típiques que encara es duen a terme quan s'acaba la cerimònia és tirar arròs a la parella. L'arròs és símbol de fertilitat i es desitja que la parella tingui molts fills».