Les recomanacions de Joan Roca per menjar i beure a una revista estrangera

Joan Roca no necessita presentació com a xef, conegut a tot el món i reconegut pels més prestigiosos experts és un dels referents a l'hora de parlar de cuina i gastronomia. El reputat cuiner, admitrat per la seva capacitat d'innovació, creativitat i precisió, també és un gourmet de categoria i una veu reputada a l'hora de parlar de temples per menjar i beure.

Ara, gràcies a una entrevista en un mitjà australià podem conèixer els seus llocs favorits a Catalunya i Girona. Als seus 54 anys, el cuiner reconeix que el plat més característic de la cuina catalana és l'arròs, no la paella valenciana si no l'arròs caldós que fan a restaurants con el que regenta la seva mare: Can Roca i que es pot menjar cada dijous. També recomana el que es pot menjar al Toc al mar, el xiringuito de la Costa Brava.

Quan li pregunten per les seves recomanacions s per menjar a Catalunya, el gironí ho té clar: Primer cita l'impressionant Tickets de l'Albert Adrià, també les Disfrutar de Cadaqués i l'Aliança d'Anglès. Si el que es vol és una cosa més econòmica, en Joan es decanta pel Gresca de Barcelona.

Si li pregunten per beure, en Joan Roca desvela la seva cockteleria més habitual, es tracta del gironí Nykteri, per la seva atmosfera allunyada dels bars de festa de Barcelona. I sobre les postres, també aporta les seves perles: Escribà a Barcelona, Espai Sucre, l'espai dedicat únicament a les postres i com no podria ser d'una antrea manera, en Jordi no pot deixar de convidar a la gelateria del seu germà, Rocambolesc.

Quan arriben a l'hora del cafè, també es decanta per un establiment gironí, tot i que regentat per un italià, es tracta del Blend, que qualifica com el "millor cafè de Girona".

Per últim, Joan Roca convida a passar pels que ell considera els dos temples per viure una "experiència catalana autèntica". Es tracta del Plaça del Vi, 7 que recomana per la seva gran selecció de vins naturals o el recentment inaugurat Bell-Lloc. La nova proposta d'en Marc Gascons, on, segons l'hereu de can Roca es serveix "cuina tradicional catalana, ben feta i on el xef ha ressuscitat els plats antics: cuina molt autèntica".



Adreces:

Can Roca, Ctra. de Taiala, 42, 17007, Girona

Toc al Mar, Carrer Platja d'Aiguablava, 17255 Begur, Girona

Tickets, Avinguda del Paral·lel, 164, 08015 Barcelona

Disfrutar, Carrer de Villarroel, 163, 08036 Barcelona

Restaurante Gresca, Carrer de Provença, 230, 08036 Barcelona

Nykteri's Cocktail Bar, Carrer de Santa Llúcia, 4, 17007 Girona

Escriba, Gran Via de les Corts Catalanes, 546, 08011 Barcelona

Espai Sucre, Carrer de Sant Pere Més Alt, 72 bis, Barcelona

Rocambolesc

Blend, Plaça de Catalunya, 21, 17002 Girona

Plaça del Vi 7, Plaça del Vi, 7, 17004 Girona

Restaurant Bell-lloc, Mas de la Musiqueta, Carretera Sant Feliu a Girona, km 5,2,

L'Aliança d'Angles, Girona, alianca1919.com