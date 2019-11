Una de cada tres empreses del sector creix més d'un 10 per cent

El Libro Imprescindible de las Bodas, editat recentment per Bodas.net amb la col·laboració d'ESADE i Google, destaca que el sector nupcial està creixent per sobre de la resta de sectors econòmics i ho fa d'una forma constant. Una de cada tres empreses del sector creix més d'un 10% de facturació anual, segons es recull en el dossier de l'edició d'aquest any del saló. Sens dubte aquestes xifres indiquen i posen de manifest que es tracta d'un mercat canviant, ja que el públic, heterogeni, té exigències diferents i utilitza diverses tecnologies per informar-se, com per exemple Internet i les xarxes socials, sobretot a través del dispositiu mòbil. El sector nupcial té molt bona salut.

La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat defensa que «després d'haver fet una recerca prèvia per Internet, al Tot Nuvis es pot venir a tocar i conèixer un producte o un servei. És aquí on les empreses han d'aconseguir convèncer i que es remati la decisió final».

Segons han explicat des de l'organització, l'estudi també conclou, en clau d'estacionalitat, que desembre i agost són els mesos on hi ha més casaments i que les cerimònies se solen preparar uns 12 mesos abans. Ara bé, els casaments exprés, preparats amb mig any d'antelació, també tenen força sortida i és aquí on les wedding planners (organitzadores de casaments) hi tenen un paper encara més rellevant. Seguint amb les dades del llibre, se'n poden extreure més i podem extreure una radiografia interessant del sector nupcial i el negoci que es mou al seu voltant. En aquest sentit, les darreres dades indiquen que el cost d'un casament és de 25.000 euros de mitjana a l'Estat Espanyol; el sector dels casaments compta amb 10 milions d'invitats l'any i els regals als nuvis oscil·len als 270 euros. Aquestes celebracions mouen 5.000 milions d'euros l'any i vinculen un total de 40.000 professionals. Una altra dada curiosa, desvetllada a l'anterior edició del saló, fa referència a l'edat de les parelles, ja que un 2% tenen menys de 25 anys i un 35% tenen menys de 30 anys, però el 63% en tenen més de 30. Aquesta dada confirma una tendència a l'alça pel que fa a l'edat en què les parelles decideixen formalitzar el seu compromís, segons els organitzadors.«El mercat va canviant i les parelles són diferents, algunes ja es casen amb fills i fa plantejar el casament diferent, com el fet d'incorporar un servei de guarderia», afegeix Cunyat. La bona salut del sector es podrà veure un any més en el saló gironí. Entre les activitats més destacades hi ha les desfilades de moda.

Davant un mercat que creix i que compta amb un públic heterogeni i informat, l'esdeveniment, organitzat per Fira de Girona, esdevé un espai clau per assessorar els nuvis.

Una de les activitats que té més bona acceptació entre el públic són les tres desfilades de moda nupcial, vestits de festa i rams de núvia que tindran lloc el dissabte (18 h) i el diumenge (12 h i 18 h), on hi participaran les firmes expositores Odette Sposi, Onix Gran Via, Sandra Jordà Wedding Center, Obiols Vintage, Special Novias, Flors de Vici i Floristeria Kentia. Les desfilades comptaran amb la col·laboració de Fortià Perruquers en perruqueria i maquillatge.