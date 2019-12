30 aspirants opten a deu beques per a una estada al Celler de Can Roca

El Celler de Can Roca incorporarà properament deu noves persones que temporalment faran una estada. Són els escollits per les beques convocades pel BBVA i el restaurant i per aconseguir-les han superat una prova per accedir al restaurant que s'ha disputat aquest dimecres al llarg del matí a l'espai Mas Marroch que tenen els tres germans a Vilablareix.

Les proves s'han dividit entre els aspirants a cuiners (21 d'ells) on hi havia set places en joc. Aquestes 21 persones han hagut de preparar un plat lliure, que els mateixos aspirants han escollit. Per altra banda, set persones més s'han disputat les tres places de sala a través de diverses proves com preparar un còctel, parar la taula o pensar un maridatge.