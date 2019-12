La Fundació Amics de la Gent Gran i la Fundació Hospital de Palamós, guardonats

El passat 29 de novembre, durant la celebració de la 14a edició de la Nit del Voluntariat de Girona, es van lliurar el Premis de Voluntariat 2019 en l'àmbit de les comarques de Girona.

En primer lloc, es lliurà el premi de la Fundació Antoni Serra Santamans, el més veterà de tots els que s'atorguen, que aquest 2019 s'ha atorgat al projecte Acompanyament a persones grans que pateixen soledat i aïllament a Girona, presentat per la Fundació Amics de la Gent Gran.

El projecte té com a finalitat pal·liar la situació de soledat no desitjada i l'aïllament social de les persones grans de la ciutat de Girona, així com millorar les seves condicions de vida mitjançant l'acompanyament emocional individual i la realització d'activitats de socialització, duts a terme per persones voluntàries.

També es lliurà el premi atorgat per Promoarts Music Festival Strenes, de trajectòria més recent, al projecte Popets per als més menuts, una de les activitats que realitza el Servei de Voluntariat de la Fundació Hospital de Palamós. En treball conjunt amb l'Associació Noupops ONG: un fil per la vida, un grup de voluntàries fan popets, a crochet destinats exclusivament als nens prematurs per desenvolupar molt millor els primers moviments de vida. Un cop fets els popets, s'envien a l'Associació Noupops perquè els validin, els higienitzin i els distribueixin pels hospitals de Catalunya que més ho necessitin.

D'aquesta manera, els més menuts nascuts a l'hospital tinguin una eina per desenvolupar-se millor i més ràpidament dins l'incubadora.

Els dos projectes premiats incideixen, doncs, en dos moments de les nostres vides, on som molt vulnerables, i el treball dels voluntaris s'adreça a donar resposta activa i solidària a aquestes situacions.