Restaurants de Barcelona que has de visitar aquestes Festes

Barcelona és sempre un destí atractiu de primer nivell. La seva variada oferta comercial, d'oci i cultural està plenament consolidada i un pol d'atracció però un altre dels valors de la ciutat és sens dubte la seva gastronomia. Hi ha opcions per a tots els gustos i paladars amb cartes i propostes que s'adapten a totes les necessitats.

Aquest són els cinc restaurants que hauries de considerar imprescindible si vas durant les festes nadalenques a la capital catalana. Cuina de tapes, catalana, vegetariana, vegana, mediterrània i asiàtica estan presents a totes aquestes propostes.



Season

Season és un restaurant molt original amb plats fets amb productes frescos i de temporada per a compartir. És sens dubte un punt de trobada pels bons amants de la gastronomia i el vi. Presenta des de plats clàssics fins a tapes d'avantguarda on també hi ha una increïble oferta vegana. Tots els gustos queden resumits en la seva cuina mediterrània esquitxada d'influències internacionals que, en definitiva, és la cuina de Barcelona.



Thai Barcelona

Ponts de fusta, olor d'encens, orquídies naturals il·luminades per la claror de les espelmes. El restaurant Thai Barcelona | Royal Cuisine, amb vint anys d'experiència i pioner a Barcelona en gastronomia asiàtica, ofereix al paladar sorprenents sabors d'arreu de Tailàndia.

El gran Buda a l'entrada, l'amabilitat del personal, la cura en els detalls o una carta extensa i variada amb plats inconfusiblement tailandesos, són la clau de l'èxit. L'únic restaurant de l'estat distingit amb el guardó Thai Select Premium, atorgat per l'ambaixada de Tailàndia i sinònim d'autenticitat i excel·lència, meravellarà a qui vulgui fer un viatge al sud-est asiàtic sense agafar el passaport.



Calabrasa

Al cor de Barcelona, en ple Passeig del Born ens trobem Calabrasa, un restaurant acollidor amb ànima de masia i el punt urbanita del Born. Aquest petit restaurant aposta per reconquerir el Born pels clients locals, fugint de l'estereotip habitual al barri.

Menjar de qualitat, ben fet i ben presentat, a Calabrasa podrem gaudir de bones carns a la brasa, tapes ben cuinades, arrossos al carbó i plats de cullera, tot ben acompanyat de bons vins de la terra i més enllà, i sobretot un bon tracte. Al migdia comença amb bons vermuts d'aixeta i unes tapes casolanes, per continuar amb un bon àpat on ens proposaran per exemple que tastem els seus calçots de Valls, o les seves carns de vaca vella gallega madurada. Els sopars es gaudeixen amb bona música jazz, i les sobretaules amb un bon cocktail i bona música.

Qualsevol moment del dia és bo per gaudir d'aquest petit restaurant amb cuina ininterrompuda i oferta per totes les hores del dia.

Pasa Tapas

Pasa Tapas és un restaurant català amb més de 20 anys d'experiència en cuina tradicional. Un local amb un ambient molt amigable i amb una atenció propera i familiar.

El Pasa Tapas forma part del barri i de les seves tradicions. Amb la inigualable atenció del seu fundador Urbano podem percebre com les tradicions i personalitat es veuen reflectides en el local. Durant aquests anys ha canviat i ha intentat millorar per arribar a ser el restaurant de barri de la Barceloneta. El restaurant compta, també amb salons privats on es poden celebrar aniversaris, comiats de solter, festes, tornejos de dòmino i cartes, entre d'altres.

C/Aigüader, 6-8, 08003 Barcelona

933 19 42 33

El Pla

El Pla Restaurant

El Pla neix al barri gòtic de Barcelona en un carrer amagat però fàcil de trobar, fruit de la necessitat de trobar un bon lloc on anar a dinar o sopar al centre de Barcelona. Càlid i acollidor, amb una cuina divertida per compartir o no, de base catalana i d'expressió mediterrània i un servei jove i desenfadat, us ofereix una carta on els entrants , la carn, el peix i les opcions vegetarianes es renoven constantment i on es fa difícil escollir el plat que més t'agrada. «La cuina és un art molt difícil, que requereix una vocació, un sentit de l'observació permanent, una llarga experiència i molta paciència ...» com molt bé va dir l'escriptor baixempordanès, Josep Pla.