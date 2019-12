És bo o dolent dormir amb mitjons?

Presumir de mitjons estampats i molt acolorits està de moda. Ja no s'amaguen sota els pantalons. Es llueixen. Però, també al llit? És bo o és dolent dormir amb mitjons? Són molts els que prefereixen anar a dormir amb mitjons, però a molts d'altres els sembla una aberració.

Uns diuen que és antihigiènic. I d'altres que resulta poc sexy. Però la realitat és que els mitjons t'ajudaran a dormir millor. En les èpoques més fredes de l'any, quan la temperatura corporal baixa entre un i dos graus durant la nit, els mitjons ajuden a augmentar la temperatura del cos. És a dir, actuen com termoreguladors i, per tant, ajuden a agafar millor el son.

Dit d'una altra manera: escalfar els peus provoca que els vasos sanguinis es dilatin i que el cervell interpreti aquesta sensació com un senyal que arriba "l'hora de dormir".

La Fundació Nacional del Son dels Estats Units diu al seu web que la dilatació de peus i mans ajuda que la calor es redistribueixi per tot el cos i el prepari per dormir. "De fet, algunes investigacions han demostrat que com més vasodilatació hi ha en mans i peus, menys temps triguem a adormir-nos", assenyalen. I conclouen: "Posar-se mitjons pot ser una bona idea si tens problemes per dormir".

No obstant això, convé tenir en compte que no tots els mitjons són aconsellables a l'hora de ficar-nos al llit. Per exemple, no es recomana optar pels tèrmics, ja que sobreescalfaran els peus. Tampoc els mitjons molt estrets són la millor opció, atès que poden generar problemes de circulació. Per això, s'aconsellen els de cotó i amb la goma suau.

Un altre avantatge de dormir amb mitjons és que ajuden a prevenir infeccions. Tal com suggereixen alguns estudis, actuen com a "barrera protectora" entre la pell dels peus i els llençols o mantes. D'aquesta manera, eviten contagis.

Això sí, cal tenir en compte que els mitjons que utilitzem per dormir han d'estar nets, pel que no convé usar els mateixos que hem portat durant tota la jornada per evitar l'acumulació de bacteris i la possible aparició de fongs.

Però si anar a dormir amb mitjons no va amb tu, sempre hi ha altres opcions per escalfar-se bé els peus abans d'anar a dormir: des de fer-ho amb sacs tèrmics de llavors -siguin de blat o d'ossos de cirera-, fins a bosses d'aigua calenta o, simplement, amb una dutxa relaxant.