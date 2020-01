Què és l''Edging', la tècnica per tenir millors orgasmes

Els orgasmes, en general, són fantàstics. Però poden ser encara millors gràcies a l' 'Edging', un moviment sexual que et deixarà amb ganes de comprovar si és cert o no.

L''Edging' consisteix a "anar cap enrere quan sembla que has d'arribar a l'orgasme i després tornar a aproximar-se", segons explica Uchenna Ossai, una fisioterapeuta de salut pèlvica i educadora sexual de 'LIFESTYLES' i 'SKYN Condoms', a ' Redbookmag '.

"És una de les moltes i tan estupendes formes de millorar l'orgasme i l'experiència sexual d'una persona", afegeix.

Segons explica aquesta experta, és molt semblant a estar en una muntanya russa. "Pensa en l'orgasme com el final del viatge: lentament puges la muntanya russa cap al més alt, però després tornes a baixar abans d'arribar. Repeteix el procés unes quantes vegades més fins que arribis al clímax".



Increment en el flux sanguini

A més d'experimentar un plaer psicològic, hi ha una raó física bastant bàsica que explica per què és tan sorprenent: "Hi ha un increment en el flux sanguini a l'àrea pèlvica quan s'atura l'orgasme i es continua amb l'estimulació", explica Courtney Cleman, fundadora de l'V. Club, un innovador centre de benestar.

"Quan pensem en el flux de sang, normalment pensem en una erecció masculina, però les dones també tenen 'ereccions' del clítoris", afegeix.

La millor manera d'esbrinar com funciona és provar la tècnica durant la masturbació, segons expliquen les expertes. No obstant això, un cop hagis provat l''Edging' pots comunicar-li a la teva parella en què consisteix perquè ho experimenteu junts.