Propòsits per al 2020: millorar cos i ment

Encetem any i ho fem amb el desig que sigui encara millor que l'anterior. Per això ens marquem una sèrie de propòsits, entre els quals no hi pot faltar millorar els hàbits saludables i el coneixement, fites que van molt lligades a l'exercici físic i mental i a una bona alimentació. Aquestes propostes t'ajudaran a cuidar el cos i la ment.



Anytime Fitness

Anytime Fitness Girona és l'únic gimnàs de Girona que obre les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. S'hi pot entrenar de forma il·limitada en un ambient agradable i confortable.

El seu equip d'entrenadors t'acompanyarà a assolir els teus objectius a través d'un assessorament personalitzat i adaptat a les teves necessitats. I podràs incrementar l'eficàcia dels teus entrenaments de la mà dels seus entrenadors personals.

Anytime Fitness et proposa activitats dirigides en grups reduïts de Zumba, SPINNING®, ioga, etcètera... Tenen zones d'entrenament cardiovascular, funcional, força i pes lliure. I els vestidors són privats.

Els trobaràs al carrer Emili Grahit, 3. Visita'ls i sol·licita una setmana d'activitats gratuïta.



Brenda Ballell

Brenda Ballell es dedica a promoure salut des de la prevenció, millora o solució de moltes malalties, sobretot les que estan estretament relacionades amb l'estil de vida: problemes digestius, de la pell, al·lèrgies, malalties autoimmunes, sobrepès, desequilibris hormonals, inflamació crònica, candidiasi, etc. Ho fa a través de consultes individualitzades i també a través de tallers, cursos o xerrades.

Es caracteritza per un tracte molt proper, respectuós i personalitzat. T'escolten, t'informen, quan cal et demanen proves tipus analítica de sang, estudi de microbiota intestinal, intoleràncies alimentàries, etc., i fan propostes de tractament basades en recomanacions alimentàries ajustades a l'estat i rutina de cada persona, hàbits de vida saludables i, quan cal, afegint suplements naturals.



EspaiCuinarSa

Matthias Hespe, amb 20 anys d'experiència impartint classes de cuina saludable, ofereix classes personalitzades i en grup a l'EspaiCuinarSa durant tot l'any.

Igualment imparteix experiències saludables per a empreses i per fer activitats entre familiars i amics.

Què pots esperar d'un taller a l'EspaiCuinarSa?

Durant els tallers responen a les teves preguntes amb assessorament professional i hi aprendràs tècniques culinàries que podràs utilitzar diàriament. A més a més, et sorprendràs dels efectes positius que sentiràs canviant la teva alimentació.

Tot això es durà a terme en un entorn participatiu i divertit que t'ajudarà a activar i estimular la imaginació i la creativitat, uns valors fonamentals per a realitzar una cuina saludable, equilibrada i saborosa.

Si és que cuinar sa és divertit i menjar sa és boníssim!



Acting Figueres

Acting Figueres ofereix cursos de teatre, teatre musical, cinema, cant (particular i en grup), dansa, circ, i també monogràfics i intensius de diferents disciplines d'arts escèniques (doblatge, beatbox, escriptura teatral, dramatúrgia, producció musical, etc).

Amb les noves instal·lacions, ubicades al centre de Figueres, poden oferir més de 600 m?2; d'espais equipats per a la docència escènica, adreçada a persones de totes les edats. L'equip de professors està format per professionals de les arts escèniques en actiu i en constant recerca de noves tendències artístiques, per tal de ser un referent formatiu a l'Empordà i comarques gironines.



What Fun & Aprèn

Els centres What Fun & Aprèn són un conjunt de tres acadèmies ubicades a Lloret de Mar, Fenals i Palafolls, que dirigeixen dones especialitzades i ofereixen serveis d'idiomes, suport escolar i emocional i reeducacions de logopèdia i psicopedagogia. S'adrecen tant a alumnes d'infantil com a adults, de tots els nivells i àmbits professionals. Són centre preparador de Cambdrige, Goethe i Delf. Darrerament també s'han especialitzat en cursos d'espanyol per a estrangers.



El seu staff compta amb més de 20 professors/es de diferents nacionalitats que imparteixen els cursos amb la màxima rigorositat. Per alguns dels seus clients, les classes particulars també són una opció d'aprendre mitjançant les últimes tecnologies digitals i les metodologies més punteres en l'àmbit educatiu i d'aprenentatge d'idiomes.



Gràcies als més de deu anys d'experiència amb els que compten els centres WF&Aprèn, ofereixen també estades lingüístiques a diferents països, que són obertes a tothom, a preus competitius i que compten amb formadors i acompanyats de qualitat.



Si algun dels teus propòsits per al 2020 es compta entre aquestes activitats, posa't en contacte amb WF&Aprèn i t'ajudaran a aconseguir-lo.



VidaViva

Ubicada a Palafrugell des de fa 12 anys, VidaViva ofereix classes regulars i tallers de pilates, ioga, gestal i tècniques de consciència corporal, així com experiències a la natura i a espais d'interès paisatgístic de l'Empordà i de la resta de la demarcació de Girona.

Proposa rutes i passejos guiats d'un dia, que es combinen amb moviment corporal i contemplació a platges i boscos. Experiències de cap de setmana que inclouen estades a cases de turisme rural i pràctiques de moviment corporal conscient, ioga i meditació. També realitzen sortides dirigides per a nens, per tal que prenguin consciència de l'entorn.

El contacte amb els espais verds i la natura pura tenen molts beneficis sobre la salut física, emocional i mental de les persones. Des de VivaVida en ajuden a re reconnectar amb la natura, a ampliar els sentits i a sentir-nos bé a través de vivències en grup.