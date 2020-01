El mètode casolà (i barat) per netejar el forn en cinc minuts

De productes per la neteja del forn n'hi ha molts, però a vegades la solució està en "ingredients" que tots tenim a casa i amb els quals podem fer el millor netejador de forn (i barat, molt barat).

La brutícia que s'acumula en el forn és una de les més difícils d'eliminar, però hi ha solució per a tot. Amb aquesta "recepta casolana" el forn lluirà com nou en tan sols cinc minuts.

En un bol barreja un got de bicarbonat de sodi, un got d'aigua i un doll de vinagre. Després cal remoure la mescla i aplicar-la sobre la brutícia del forn amb un fregall. No es tracta de fregar sinó de deixar la major quantitat del producte que hem preparat sobre la superfície a netejar.

Quan ja hàgim repartit la mescla cal posar el forn en funcionament amb un recipient amb aigua. El temps òptim per aconseguir l'efecte desitjat és de 45 minuts a 100 graus.

Una vegada transcorregut aquest temps la brutícia ja estarà llesta per a ser retirada amb l'ajuda d'una esponja o baieta humida. No fa falta fregar. En cinc minuts el forn està completament net amb aquest truc.