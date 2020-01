Sis destinacions de somni

Viatjar ens dona l'oportunitat de conèixer indrets, gent, llengües, costums i tradicions molt diferents a les nostres, i de viure experiències i aventures que segurament no oblidarem. Per descobrir a fons i no perdre detall del lloc on volem anar és important que organitzem bé el viatge i ens deixem aconsellar. Aquestes sis agències de viatges gironines ens porten a Austràlia, Kènia, Egipte, Sri Lanka, Vietnam i els Estats Units, les que consideren destinacions imprescindibles i que cal visitar com a mínim un cop a la vida. Per què no aquest 2020?

VIATGES TEJEDOR – Estats Units

Viatges Tejedor ofereix qualitat i garantia en l'organització de viatges. Al carrer de la Creu, 32 de Girona, s'ubica aquesta empresa familiar que compta amb més de 45 anys d'experiència en la gestió i assessorament en l'organització de viatges. El seu equip humà, juntament amb unes avançades eines de gestió, constitueixen el seu actiu principal, i tenen la qualitat de servei i el bon assessorament com a principal objectiu.

Els primers mesos de l'any són decisius per a reservar les vacances d'estiu amb les millors condicions. Viatges Tejedor ens proposa per aquest mateix any fer una ruta pels Estats Units en autocaravana: conduir un d'aquests vehicles per les àmplies autopistes i carreteres d'aquest país és com conduir un gran 4x4, ens brinda la llibertat de viatjar sense horaris i sense haver de fer i desfer equipatges. Els seus viatges Fly&Drive inclouen avió, hotel per a les nits anteriors i posteriors al lloguer i l'autocaravana amb tots els accessoris i càrrecs. Disposen d'un ampli ventall de rutes i ens fan el viatge a mida.



GANESHA TRAVEL - Austràlia

A Ganesha Travel estan especialitzats en dissenyar viatges totalment a mida, personalitzats, al gust de cada persona. Aquesta agència compta amb més de vint anys d'experiència en el sector del turisme, gran part del seu equip ha viscut en diferents llocs del món i estan contínuament prospectant les destinacions que ofereixen. Això fa que coneguin a la perfecció les destinacions que proposen a tots els continents. Les seves preferides són aquelles que comporten aventura, platges boniques i natura interessant. Tot l'equip destaca per tenir el cor posat a Oceania.

Un dels destins que ofereixen és Austràlia, on asseguren que podrem experimentar la immensitat d'un territori amb platges extensíssimes i natura captivadora, amb animals tan emblemàtics com els cangurs, els coales i els ornitorincs, tots aquests elements que fan d'aquest país un destí tan especial.



VIATGES RIGATOURS - Egipte

A Viatges RigaTours estan especialitzats en crear i organitzar viatges en grup de manera molt personalitzada. Són experts en cadascuna de les destinacions que ofereixen i cada any proposen un ventall de viatges escollits acuradament amb l'objectiu de delectar els sentits dels seus clients i fer que visquin una experiència inoblidable. Un guia professional de l'agència ens acompanyarà durant tot el viatge, i vetllarà en tot moment per la plena satisfacció del grup.

Tots els seus viatges ho tenen tot inclòs. El preu al qual ofereixen els seus viatges és el preu total i definitiu, sense que ens trobem després cap cost addicional durant el viatge.

El viatge que ens recomana RigaTours és a Egipte: una terra plena de contrastos i paisatges desèrtics on podrem gaudir d'un viatge al passat.

Viatja amb la confiança de tenir assegurades les teves vacances i disposar d'una experiència incomparable.

TERRES LLUNYANES - Vietnam

A Terres Llunyanes fa 20 anys que van iniciar una aventura que els portaria a apropar al viatger un món que en ocasions pot resultar llunyà i inaccessible, i fer-ho amb un estil propi de viatge que els permetés mostrar la passió que senten per aquest planeta, la seva gent, i les diferents tradicions i formes d'entendre vides tan distants.

En els seus viatges, com és el cas de les rutes tant a mida com en grup que fan per Vietnam, el viatger forma part activa de l'aventura, fent que visqui experiències que el facin sentir especial, proper i connectat amb el lloc i la gent que visita. I això en part, és gràcies a la gran família que conforma Terres Llunyanes, un equip de més de 25 guies propis, més una cinquantena de guies locals, conductors, cuiners i gent extraordinària, tant a oficina com a destí, que fan possible que siguin una agència de referència en viatges d'aventura i alternatius.

Et proposen viatjar a Vietnam, un viatge a tradicions mil·lenàries per una terra plena de somriures i d'amabilitat.

VIATJA PEL MÓN – Sri Lanka

Viatja pel Món son una agència de proximitat, de les de tota la vida, i els agrada el cara a cara: parlar i conèixer als seus clients per oferir-los una experiència a mida, única, amb els gustos del client i el seu coneixement.

Exploren el món i coneixen bé els destins. Això els permet preparar els viatges assegurant-se que serà una bona experiència, amb rutes exclusives i fent-los partícips de tot el viatge. Organitzen tot tipus de viatges personalitzats, llargs, curts, al teu aire o amb el dia a dia detallat.

Els més singulars són els seus viatges en petits grups en què ells mateixos fan de guies, xofers i acompanyants. Ves a veure'ls, notaràs la diferència!

Amb ells podràs viatjar a Sri Lanka, un petit país de gran riquesa i encara poc conegut. T'apropa a l'essència d'Àsia i és verd i divers: té natura, cultura, història, senderisme, platja... Viatja pel món et proposen fer una ruta de 8 dies amb xofer privat, acabant amb 4 dies a Maldives.



TOURIST CLUB 65 – Kènia

A Tourist Club 65 atrapen emocions i les converteixen en històries per gaudir. En apuntar-te a un dels seus viatges, gaudeixes de dies, setmanes i mesos de treball on hi ha un tros de cor de les persones que ho fan possible.

Tourist Club 65 ens proposa viatjar a Kènia. Diuen que és una lliçó de vida que no et pots perdre. Aquest és un viatge per fer a qualsevol edat -el proposen per a gent a partir de 12 anys i fins a més de 70-, perquè tothom pot aprendre d'una extraordinària experiència.

Un viatge a Kènia combina turisme, aventura i solidaritat. Turisme perquè se surt fora de la nostra terra per conèixer altres cultures i costums; aventura perquè es viuen moments que et fan sentir veritablement aventurer, tenint en compte que el 80% del programa transcorre fora de les rutes turístiques habituals i que proposa una convivència en un poblat Massai, tot adaptant-se a la seva manera de viure; i solidaritat perquè aquest viatge es converteix en un ajut per a les persones autòctones, perquè els donem feina al seu territori i posem així un granet de sorra col·laborant a que més de 250 nens puguin estudiar i tenir un futur millor.

Atenció a aquesta oferta que llancen: tothom qui compri aquest viatge de manera anticipada, abans del 28/02/2020, gaudirà d'un descompte de 100?.