La catalana Gisela actuarà a la gala dels Oscars

La cantant catalana Gisela actuarà aquest diumenge 9 de febrer en la gala de la 92a edició dels premis Oscar, juntament amb altres veus de 'Frozen 2' de tot el món, tal com ha anunciat aquest divendres l'Acadèmia de Hollywood a Twitter.

"La veu d'Elsa a 'Frozen 2' de Dinamarca, Alemanya, el Japó, l'Amèrica Llatina, Noruega, Polònia, Rússia, Espanya i Tailàndia s'uniran a Idina Menzel i Aurora a l'escenari per a una inoblidable interpretació d''Into the unknown' als Oscars", ha avançat l'acadèmia.

'Joker', amb 11 candidatures, encapçala les nominacions d'aquesta edició dels Oscars, seguida amb deu candidatures cadascuna per 'Érase una vez en... Hollywood' de Quentin Tarantino, 'El irlandés' de Martin Scorsese i '1917' de Sam Mendes.