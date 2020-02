Experiències per viure en parella

Ser romàntic mai passa de moda. I no vol dir ser carrincló. Hi ha experiències especialment pensades per fer en parella que són ben modernes i romàntiques a la vegada. Poden ser gastronòmiques, relaxants, sensorials... Mira aquestes propostes de plans per fer en parella i inspira't per sorprendre la teva aquest Sant Valentí

Hotel La Indiana de Begur

Escapa't en parella al Petit Hotel Boutique La Indiana de Begur. De març a desembre, La Indiana us rebrà amb cava i bombons, en un ambient colonial al bell mig de Begur.

Cadascuna de les seves cinc habitacions està decorada amb mobles d'època. Hi trobareu amenities amb olis essencials i un llit de grans dimensions, amb un matalàs WLN que, ja ho veureu, és inoblidable (disposen de carta de coixins).

En exclusiva per als clients hi ha carta de massatges i rituals a la bodega, jacuzzi i solàrium a la Terrassa, amb vistes al Castell. Al saló amb xemeneia, hi podreu degustar sopars romàntics a la llum dels canelobres.

Ofereixen l'esmorzar al llit, al pati entre flors o al saló/biblioteca. Us el serviran amb productes de l'Empordà, cuidant el detall, a l'hora que us convingui. Desconnecteu a la Indiana de Begur.

Eccocivi

El celler a tocar de Girona. Eccocivi és un celler jove ubicat dins l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres, molt a prop del poble medieval de Sant Martí Vell.

Tenen passió per fer una vinificació sostenible, de manera respectuosa i en harmonia amb l'entorn. Seguint unes estrictes regulacions, s'han convertit en el primer celler espanyol amb certificació ZeroCO2. El resultat de la seva filosofia, valors i treball és una col·lecció de vins artesans de gran qualitat que expressen l'entorn i desprenen un profund sentit del lloc.

Aquest és un lloc idíl·lic, perfecte per passar una estona en parella tot tastant els seus vins envoltats de natura i a la vegada entendre de quina manera han recuperat la tradició vinícola d'aquestes terres. Eccocivi vol compartir la seva passió pel vi convidant-vos a reservar una visita guiada informativa i relaxant al celler i a les seves vinyes, combinant vi, menjar i cultura en un entorn d'allò més inspirador.

Hotel Museu Llegendes de Girona

L'Hotel Museu Llegendes de Girona està situat al bell mig del Barri Vell de la ciutat, a pocs metres de la Basílica de Sant Feliu, la Catedral i els Banys Àrabs.

L'edifici de l'hotel és una joia antiga restaurada on, segons diu la llegenda, entre els anys 304 i 307 hi va viure Narcís, bisbe, màrtir, sant i patró de la ciutat de Girona.

En l'actualitat, l'hotel ofereix suites exclusives per a parelles, amb un ambient màgic i íntim que és ideal per a reconnectar, per retornar al temps en què es van conèixer i a sentir el desig de seduir-se de nou.