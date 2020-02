Quatre pizzeries artesanes on celebrar el Dia de la Pizza a les comarques gironines

Sabies que el 9 de febrer és el Dia Internacional de la pizza? Et proposem quatre establiments de les comarques gironines on podràs commemorar aquesta efemèride tot gaudint del producte fresc i natural, de proximitat i de primera qualitat que fan servir per elaborar artesanalment les seves pizzes i la resta de plats que ofereixen.



QUO VADIS

Pizzeria Quo Vadis

La pizzeria Quo Vadis, situada a Salt, destaca pel seu ambient jove i professional. Per a l'elaboració de les seves pizzes utilitzen productes que preparen i cuinen ells mateixos, amb el resultat que les pizzes són 100% artesanes.

La seva "pizzaiola" (la persona que elabora les pizzes) té una experiència de més de vint anys i ha estat una gran aprenent dels millors mestres italians.

A Quo Vadis fereixen diferents tipus de massa de pizza, postres d'elaboració pròpia, i opcions aptes per a persones celíaques o amb intolerància a la lactosa.

Ben aviat disposaran també de pizzes, croquetes i postres vegans.

LA LOCANDA

La Locanda Ristorante & Pizzeria

A La Locanda se senten orgullosos de l'atenció i dedicació que posen a cada plat i de la selecció que fan dels productes per a la seva elaboració: molt frescos, amb ingredients de primeríssima qualitat, una part dels quals importen de la cuina italiana i fusionen amb els d'aquí, de l'Empordà.

La Locanda et convida a deixar-te portar pels sabors que et traslladaran a les sensacions que caracteritzen la cuina italiana, i a descobrir el veritable plaer d'un plat senzill però que alhora satisfà els paladars més exigents.

Els trobaràs a Empuriabrava, ben a prop del mar i envoltats de canals, un entorn incomparable per compartir una bona estona al voltant d'una taula.

Ofereixen també pasta i pizza sense gluten.

CORSARO

Pizzeries artesanes Corsaro

A Corsaro es dediquen en exclusiva a l'elaboració d'un únic producte: les pizzes.

Les pizzes Corsaro són sinònim de qualitat. Als seus establiments únicament hi entren matèries primeres: aigua, una farina fabricada en un molí de Vic i reproduïda d'una recepta italiana, i els ingredients necessaris per crear la vintena de pizzes que ofereixen a la carta. La relació qualitat-preu és un altre dels secrets de l'èxit de la seva implantació a la ciutat de Girona. Aquesta manera de treballar, motivada per la voluntat d'oferir una bona qualitat a preus assequibles, ha fet de Corsaro una cadena d'èxit.

Corsaro no només ofereix producte cuit, sinó que també elabora pizza fresca, que només cal escalfar durant uns cinc minuts al forn.

Corsaro compta actualment amb sis establiments a Girona, un a Vilablareix, un a Banyoles i un altre a Llagostera.



KROKERS

Pizza KROKERS

KROKERS va néixer com a concepte de fast food i amb el temps ha aconseguit, gràcies al seu producte estrella "LA PIZZA", ser un establiment de referència a Girona.

La massa de la seva pizza és el secret més ben guardat. L'estiren al moment i l'elaboren amb productes de proximitat, frescos i d'alta qualitat, que converteixen l'experiència gastronòmica en quelcom únic.

Situat a l'entrada Nord de Girona i a 5 minuts a peu del centre històric, KROKERS ofereix tapes, amanides, pasta, plats combinats i pizzes artesanes. Una gran carta per a un gran àpat, elaborat i servit per un bon equip de professionals, liderat per l'Àngel.

Disposen d'una gran terrassa i de pàrquing, així com de grans pantalles per poder seguir esdeveniments esportius.