Fingeix ser metge i intenta emportar-se un nadó a un hospital de València

La Policia Nacional està investigant el suposat intent de robatori d'un nadó que es va registrar ahir a la tarda a l'Hospital Clínic de València. Segons han confirmat fonts de l'hospital, ahir es va avisar la Policia Nacional després que una mare donés l'avís, cap a les 18.15 hores que un home de mitjana edat havia entrat a la planta setena, a la sala de pediatria-lactants, assegurant que era metge i que havia d'emportar-se el seu nadó per fer-li "unes proves".

La mare es va negar per les sospites que li va despertar l'home i aquest va marxar "a correcuita". Després de donar avís al personal de Seguretat del centre hospitalari i la Policia Nacional, aquests es van entrevistar amb la recent mare i van revisar les càmeres de seguretat, gràcies al que es van aconseguir imatges de l'home. El suposat intent de sostracció del menor està ara sota investigació.

Jove i ben vestit



La Policia Nacional va recomanar tant al cap de la Guàrdia de l'Hospital Clínic com a responsable en aquests moments de Pediatria que alertessin la resta d'hospitals de la ciutat del que ha passat i posar-los en alerta i així ho van fer. Segons l'àudio compartit pel cap de Pediatria que estava al càrrec de la sala de lactants a aquesta hora, l'home era jove, "d'entre 30 i 35 anys", amb pèl i barba negres, prim i anava "ben vestit": "pantalons foscos, camisa clara i suèter a l'espatlla blau marí" i sabates de pell fosques.

Un cas similar fa quatre anys però a La Fe



No és la primera vegada que succeeix un fet d'aquestes característiques a la ciutat. Fa quatre anys, una dona que va fingir ser infermera va intentar robar tres nadons a l'Hospital La Fe de València i dos més a l'Hospital de Cartagena. En aquella ocasió, la sospitosa no va aconseguir fer realitat els seus plans a causa de la negativa dels pares per lliurar-li als nounats. Igual que en el cas que ara investiga la policia en el Clínic, els progenitors van sospitar i van rebutjar donar-li als nadons.

La dona, la imatge també va ser captada per les càmeres de seguretat de l'Hospital La Fe de València i que també anava vestida amb una bata d'hospital, havia patit dos avortaments. A Pel que sembla, va ser això el que la va condicionar mentalment per intentar sostreure als petits. El jutge la va enviar a presó després d'apreciar "risc de reiteració delictiva". S'enfronta a més de tres anys de presó.