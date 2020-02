Com netejar la rentadora per evitar males olors

A l'hora de planificar la neteja de la llar, molts cops tenim en compte la cuina, el bany, els dormitoris però gairebé mai recordem la rentadora. Molts tendeixen a pensar que aquest electrodomèstic es neteja cada vegada que es posa en marxa per rentar la roba. Error. La rentadora no es neteja sola. Encara que no ho sembli, acumula brutícia, que acaba passant als pantalons, camises o roba interior. Així doncs, pot ser que les teves peces no estiguin tan netes com pensaves.

Amb el pas el temps, el sabó, l'escuma i l'aigua solen acumular-se en la rentadora, generant un lloc idoni per a la proliferació de gèrmens i bacteris. Una de les claus perquè aquest electrodomèstic duri més temps és realitzar un mínim manteniment, que inclou netejar el calaix del detergent, així com la goma de la porta. És recomanable fer-ho almenys cada tres mesos, i sempre que la vegis bruta, amb floridura o desprengui mala olor.

El primer és donar-li un repàs per fora amb un drap humit, ja que, en estar en molts casos a la cuina, la superfície sol impregnar-se de greix. Els netejadors a base de vinagre o el mateix vinagre blanc són molt efectius en tenir un alt poder desinfectant, a més d'eliminar la floridura i els bacteris.

Abans de treballar a l'interior de la rentadora, convé repassar les tapes d'obertura i el filtre, ja que en aquest s'acumulen restes de detergent, pelusses, monedes, restes de mocadors de paper i una infinitat d'objectes que se'ns solen colar.

Després, toca netejar els dispensadors i la cubeta del sabó. Aquests compartiments, plens de racons, estan humits permanentment i acaben acumulant floridures de desagradable color negre i altres gèrmens perjudicials per a la salut. En aquest cas, el millor és extreure'ls i posar-los en remull amb vinagre i aigua calenta. Ajuda't després amb un raspall de dents per netejar-los fins a l'últim racó. Eixuga'ls bé amb una baieta i torna a ficar-los al seu lloc.

Un punt important és la goma que hi ha entre la porta de la rentadora i l'interior del tambor. Per netejar-la bé, cal estirar-la cap a fora, però sense treure-la, i fregar-la bé amb un drap que tingui detergent o lleixiu, fins que quedi neta. Es recomana passar un drap sec per eliminar les restes de detergent.

Si veus que la goma té floridura, pots netejar-la amb una baieta amb lleixiu i deixar que actuï durant tota una nit per acabar amb els gèrmens. L'endemà, només caldria aclarir-la amb un drap humit i després assecar-la. De fet, es recomana assecar la goma amb un drap després de cada rentada.

Ara ja només queda repassar el tambor. Per això, el més aconsellable és de nou el vinagre. Es tria un programa curt d'alta temperatura, s'afegeix un litre de lleixiu o de vinagre blanc i es posa en marxa el cicle. Després, es deixa la porta oberta durant una estona perquè s'assequi bé i serà llavors quan la rentadora estigui perfectament neta.

Finalment, cal evitar posar més detergent i suavitzant del recomanat. La roba no quedarà més neta per excedir-se amb el sabó. De fet, a més de respectar les quantitats, molts experts recomanen reduir una mica la dosi per evitar problemes dermatològics per excés de productes químics i també, és clar, per ser més respectuosos amb el medi ambient.

Un últim consell per mantenir la rentadora en bon estat és no omplir-la del tot, ja que si se supera la càrrega recomanada, pot ser que no funcioni correctament i que hi hagi més opcions tant de fer-se malbé com d'acumular brutícia.