Campus i cursos d'estiu per a infants i joves

Queden a penes tres mesos perquè s'acabi el curs escolar i comencin les desitjades activitats d'estiu per a infants i joves. Campus, cursos, casals d'estiu... Què triar? El que volem és que s'ho passin bé i aprenguin alhora. En aquesta selecció trobaràs propostes lúdiques que combinen l'aprenentatge de l'anglès, l'aventura i els esports, amb les quals es divertiran d'allò més.

SUMMER SCHOOL 2020

Saint George's School ofereix el casal d'estiu Summer School, del 29 de juny al 24 de juliol i en horari de 9 h a 17 h. S'adreça a tots els alumnes de l'escola però també a nens i nenes d'altres centres educatius. La proposta que presenten té com a eix vertebrador la immersió lingüística en anglès. Totes les activitats es fan en aquesta llengua i estan programades i dirigides pel professorat del Saint George's.

L'objectiu d'aquest casal és oferir als infants un entorn d'aprenentatge funcional de l'anglès a partir del desenvolupament d'activitats diverses basades en els projectes relacionats amb la temàtica del Summer School. Proposen als participants activitats educatives, adequades a la seva edat i al seu nivell d'anglès, les quals es combinen amb propostes esportives i lúdiques. I cada divendres celebraren un Special Day amb moltes sorpreses!

COLÒNIES D'ESTIU PYRENE

Descobreix la Cerdanya i el Pirineu fent possible un nou model energètic: apunta't al Campament Sostenible Pyrene. Viu enmig del bosc, veu en la foscor quan els llamps il·luminen la nit, nota la pluja a la cara, sent la força del vent als cims. Desafia els teus límits dutxant-te amb aigua calenta enmig del bosc gràcies a les energies renovables. Aquí comença l'estiu de la teva vida!

Suma't a unes colònies d'estiu úniques! Tria entre 6 camps en el mateix campament: Wild Adventure, Aventura Júnior, Equitació, Travessa 7x7, Minairons o Bike. Amb 5 torns disponibles, des de la darrera setmana de juny fins la darrera de juliol.

MAS LLOP

L'English Summer Camp 2020 és un autèntic Activity Camp anglès, adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys (nascuts del 2008 al 2013) que es duu a terme en els torns de 25 de juny a 11 de juliol, i de 12 a 25 de juliol.

Es presenta una activitat d'educació en el lleure que té com a finalitat principal oferir als nens i nenes un programa educatiu, lúdic, esportiu i d'aventura en anglès i en plena natura. Partim d'una proposta educativa basada en la immersió lingüística en anglès dirigida per professors nadius provinents del Saint George's School. Els monitors/es i els professors/es es comuniquen amb els participants sempre en anglès. Les activitats, les propostes educatives, esportives i el camp d'aventura es dirigeixen utilitzant l'anglès com a llengua vehicular, fet que ofereix als participants l'experiència de viure immersos en aquest idioma durant tota la seva estada.

El dissabte 28 de març hi haurà Jornada de portes obertes a Mas Llop, de 10:30 h a 13:30 h.

WHAT'S UP!

Aprofita l'estiu per fer el pas definitiu i millorar el teu anglès: apunta't al 100% Living English de What's Up!, un dels millors mètodes per aprendre anglès que existeix actualment, ja que ho aconseguiràs sense adonar-te'n. Els avantatges que presenta són:

— Els cursos comencen cada dia

— Mètode basat en la conversa

— Flexibilitat horària (de dilluns a dissabte)

— Classes presencials d'entre 1 i 6 alumnes com a màxim

— Curs Online What's Up Connect

— Social Club amb activitats diàries de conversa Only in English (Speed meeting, Drama Club, Cinema Night, Quiz Show, Mad About Music, Debat Club, Games, Writing Corner, Breaking News, etc.).

— Tarifa plana, sense límits